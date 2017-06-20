أثارت الفنانة عبير صبري الجدل بسبب تصريحاتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «شيخ الحارة» الذي حلت ضيفة عليه على قناة «القاهرة والناس»، حيث أعادت المذيعة فتح موضوع القبلات في الأفلام، والذي أكدت عبير في وقت سابق أنه حرام، لتعيد وتؤكد الأمر مرة أخرى.

وعرضت بسمة مقطعا لعبير وهي ضيفة في برنامج «فحص شامل» مع الإعلامية راغدة شلهوب، حيث أكدت في المقطع أن القبلات في الأفلام حرام، لتعود بسمة وهبة وتسأل عن سبب هذا التصريح، حيث سألتها عن التبرؤ من أدوارها الجريئة التي قدمتها من قبل، لتنفي لها صبري تبرؤها من أي دور فني قدمته.

وعادت بسمة لتسألها عن تصريحها بأن القبلات حرام في الأفلام، وردت عبير موضحة أن راغدة سألتها عن هذا الأمر وهي ردت بأنها ترى أن هذا الأمر لا يناسبها في هذا التوقيت من حياتها، قائلة: «هي سألتني حرام؟ قولتلها آه حرام».

وأضافت عبير: «هو حرام إيه المشكلة.. يعني هو أنا هكذب وهقول لا مش حرام.. لا هو حرام».

وعادت بسمة وهبة لتسألها عن سبب أدائها لتلك النوعية من المشاهد مادامت أنها تراها حراما، لترد عبير صبري مبررة موقفها: «كنت صغيرة وكبرت وعرفت غلطتي».