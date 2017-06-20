لعل الحظ لم يحالف الفنان اللبناني يوسف الخال هذا الموسم بنجاح مسلسله الرمضاني «أدهم بك» الذي كان يراهن عليه منذ بداية تصويره، وإن كانت المنافسة بينه وبين تيم حسن قد اشتدت هذا الموسم يرى أن الموسم الرمضاني له حسابات أخرى.

وأكد الخال، في تصريحات صحافية له، أن العرض الرمضاني ونسب مشاهدة الجمهور في رمضان قد تعرض بعض الأعمال القوية للظلم وأن شخصية «أدهم بك» هي الشخصية الأصعب في مشواره الفني وأنه يعتز بهذا العمل الذي يعتبره عملا ضخما فنيا وإنتاجيا أيضا، مشيرا إلى أن المنافسة قوية هذا الموسم والدراما اللبنانية والسورية قدمت أعمالا قوية هذا العام.

وبعد تأجيلات متتالية لتعاونهما الفني معا، كشف يوسف الخال أنه بصدد التحضير لعمل فني سينمائي يجمعه بزوجته نيكول سابا، وذلك فور انتهائها من حفلاتها الغنائية بعيد الفطر المقبل للوقوف على تفاصيل العمل، الذي سينتمي إلى نوعية الأعمال الغنائية الاستعراضية الضخمة الذي سيقدمهما بشكل مختلف تماما وسيكون مفاجأة للجمهور.