جديدي «سامحني خطيت».. والمقلة أتاح لي الفرصة لإخراج بعض مشاهد «اليوم الأسود»

بشار جاسم

الفنان والمخرج الشاب عيسى ذياب سعيد بردود فعل الناس تجاه أعماله في رمضان سواء الإخراجية مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله في قصة «رقية النسرة» ضمن مسلسل «كان في كل زمان»، وبجرأة دوره في مسلسل «غرابيب سود» والدويتو الذي جمعه مع شجون في «اليوم الأسود».

«الأنباء» التقت بعيسى ودردشت معه.. فإلـــــى التفاصيل:

عيسى كلمنا عن تجربتك بإخراج قصة «رقية النسرة» مع أم طلال؟

٭ والله تجربة حلوة وفريدة لأني أنا عملت مع أم طلال كمساعد مخرج في مسلسل «الواجهة» وأيضا كممثل، وفي تجربتي الإخراجية معها، خصوصا لما يكون اسمي ضمن اربع واروع مخرجين بالوطن فهذا بحد ذاته حلم وتحقق اني اخرج لفنانة كبيرة مثل سعاد عبدالله، وما أنسى كلمتها لي قبل 4 سنوات لما قالت لي تعلم الإخراج عدل لأنك راح تصير مخرج في يوم من الأيام.

شلون ردود الفعل بعد انتهاء قصة «رقية النسرة».

٭ جدا سعيد وبالكويتي «وناسة» وردود الفعل كانت جميلة جدا، وكنت متخوف اني شلون اجمع ما بين الكوميديا والتراجيديا، وخصوصا أني سمعت ان هذا النص كان سينفذ بثلاثين حلقة قبل كم سنة للكاتبة نفسها هبة مشاري حمادة، وتحديت نفسي للأمانة وحاولت اقدم شي مختلف، ووايد هنوني منهم سائد الهواري وهبة الدري والعديد من الفنانين والصحافيين وهذا الشي اسعدني.

شنو شعورك وانت ببداية مشوار عالم الإخراج وتعطي ملاحظاتك للفنانة سعاد عبدالله؟

٭ بصراحة، شعور يخوف، وصعب انك تعطي الملاحظة لتاريخ مثل أم طلال، وبالعكس كانت تسمع مني تركيبة وستايل المشهد، وحتى الملاحظة كانت تسمعها، فهي ام وفنانة وخبرة وفي نفس الوقت مستمعة.

ما خفت من مشاركتك في «غرابيب سود» للجرأة اللي قدمتها بالدور؟

٭ بالعكس، واذكر لما كلمني المنتج محمد حسين وشرح لي الدور وافقت على طول وثاني يوم سافرت لبنان لأن الدور عبارة عن قضية مهمة في مجتمع داعش، لذلك وافقت على المشاركة في هذا العمل المهم عربيا.

ودورك في «اليوم الأسود» كلمنا عنه؟

٭ دور جديد، وفيه واقعية بالرومانسية، وعملنا وأنا وشجون ثنائي مختلف بالنسبة لي، وحقق مشاهدات عالية بالحلقات الأولى لما اصدم شجون، وأحب أن اشكر المخرج احمد المقلة انه أتاح لي الفرصة اني اخرج بعض مشاهد العمل.

وما جديدك؟

٭ مسلسل «سامحني خطيت»، تأليف سحاب وبطولة شجون وعبدالله بوشهري وريم ارحمة ومجموعة من النجوم وراح يعرض بعد العيد على قناة «mbc».