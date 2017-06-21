كشف موقع "هوليوود لايف" أخيراً، معلومات حصرية تشير إلى أن النجم العالمي جورج كلوني يقوم حالياً بمهماته كأب على أكمل وجه.



وأشار الموقع إلى أنّ الممثل يقوم بتغيير حفاضات توأمه ويستيقظ ليلاً لإطعامهما. ونقل عن مصدر مقرّب منه قوله: "هو أب رائع. لقد وجد ليكون كذلك. وهو وأمل أصبحا متقاربين أكثر. كما أنها تدهشه بكونها أماً رائعة محبة ولطيفة".



وتابع أن ولادة طفلين ليست بالأمر السهل وكشف أن الزوجين وضعا خطة لتشارك المهمات.



كذلك أشار المصدر بحسب الموقع إلى أنّ "جورج يقدم لها يد المساعدة بشكل كبير. فهو يغيّر الحفاضات ويستيقظ ليلاً لإطعام الطفلين. كما أنه يبقى إلى جانبهما عند بكائهما".



وتابع: "لقد تأقلما مع حياة العائلة بسرعة. ويبدو أن جورج لا يتذكر بسهولة حياته التي عاشها قبل إيلا وألكسندر".



وكشف المصدر أيضاً أن خطة الزوجين الراهنة هي البقاء في المنزل والاسترخاء. ولفت إلى أن تركيز جورج كلوني ينصب حالياً على أمل والطفلين.