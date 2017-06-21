خرجت النجمة المصرية علا غانم بعدد من التصريحات الجريئة التي فاجأت بها الجمهور وكشفت في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «شيخ الحارة» عن المزيد من أسرارها الشخصية.

وتحدثت علا عن الإغراء وقالت إنها افضل ممثلة في مصر تقدم مشاهد الإغراء، بينما أكدت أنها لم تقدم طوال حياتها أي مشهد جنسي، وأن هناك فرق بين الكلمتين.

كما تحدثت عن مشهدها بفيلم «سهر الليالي» مع الفنان شريف منير، وقالت إنها قدمته وهي ترتدي المايوه، ولكن ظهر للجمهور وكأنها عارية تماما، ولفتت إلى أن ذلك كان مطلوبا لجعل المشاهد يفهم أن ما بينهما أكبر من مجرد صداقة.

وكشفت عن مؤهلها العلمي، وفاجأت الجمهور بقولها إنها حاصلة على الثانوية العامة فقط، وأنها كانت في كلية فنون جميلة، ولكنها لم تكمل دراستها، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ولم تكمل دراستها أيضا.

وتطرقت علا غانم إلى برنامج «رامز جلال»، وقالت إن كل من يشارك في المقلب يكون على علم بكل تفاصيله، لافتة إلى أن من يرفع عليه دعاوى يستهدف الشهرة والدعاية فقط.