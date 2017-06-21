بصمة واحدة حققتها الفنانة شيرين رضا بمشاركتها ضمن الدراما هذا العام بمسلسل «لا تطفئ الشمس» والذي تقدم من خلاله شخصية «رشا» وهي امرأة جريئة تعيش حياتها كما يحلو لها.

وعن ظروف مشاركتها، قالت شيرين إنها كانت متخوفة من البداية، خاصة أنها أرهقت كثيرا في تصوير مسلسل «حجر جهنم»، لكن المؤلف تامر حبيب وفريق العمل تمسكوا بمشاركتها، ولأن الدور ليس كبيرا فلم تشعر بإرهاق.

وعن الهجوم على العمل، قالت رضا، في تصريحات صحافية لها: الطبيعي في الفترة الماضية هو الهجوم حتى قبل مشاهدة العمل، وحينما كتب إحسان عبدالقدوس الرواية لم يحدد زمان أو مكان وقد تم تقديمها بشكل معاصر ومختلف.

وحول ربط البعض بين شخصية «رشا» التي تقدمها وبأنها قد تشبه شيرين في بعض الأشياء في الواقع، أشارت إلى أن هذه الجرأة تطلبت منها مجهودا كبيرا، خاصة أن الشخصية بعيدة عنها تماما ولا تشبها بأي شيء في الواقع.