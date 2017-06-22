تكريم الزميل مفرح الشمري لتعيينه نائباً لرئيس اتحاد الإعلاميين العرب .. وشيلاء وريم أفضل ممثلتين خليجيتين وكمر أفضل كوميدية ومناف عبدال أفضل مخرج و«عبودكا» أفضل برنامج كوميدي

خلود أبو المجد

وسط حضور فني وإعلامي كبيرين يتقدمهم رئيس البعثة الديبلوماسية اللبنانية ماهر خير، أسدل الستار مساء امس الأول على الدورة العاشرة من مهرجان «المميزون في رمضان» بحفل ضخم أقيم على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في السالمية برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة ومدير المهرجان الزميل نايف الشمري.

انطلق الحفل الذي امتاز بالتنظيم الجيد وحضره نجوم مصر بوسي وابنتها مي نور الشريف وأحمد بدير وهاني رمزي الذين تم تكريمهم كضيوف شرف لهذه الدورة بالإضافة الى نجوم الكويت في الفن والإعلام، بكلمة لمدير المهرجان الزميل نايف الشمري الذي شكر فيها راعي المهرجان ورعاة الحفل، واصلا شكره لنجوم مصر الموجودين في هذه الدورة، ومهنئا ومباركا جميع الفنانين الذين تميزوا بأعمالهم في رمضان.

وأكد الشمري أن الهدف الأساسي من المهرجان هو دعم وتشجيع الفنانين الشباب.

وبعد ذلك أعلن عريفا الحفل اميرة نجم وعبدالرحمن الديين عن شخصية المهرجان المكرمة الفنان القدير عبدالرحمن العقل وذلك لعطاءاته الكبيرة وبصمته الراسخة في أذهان الجمهور، ليتم بعد ذلك عرض فيلم تسجيلي يسرد تاريخه الفني العريق، ليعبر بعدها بو خالد عن سعادته لاختياره شخصية المهرجان وذلك في كلمة ارتجالية بين فيها مدى فرحته بهذا التكريم الذي جاء وسط أسرته ومحبيه ووسائل الإعلام، ثم انطلقت بعد ذلك التكريمات التي جاءت على النحو التالي:

٭ شيلاء سبت أفضل ممثلة دور أول «تعبت أرضيك».

٭ أفضل ممثل واعد عبدالله أحمد عبدالرضا عن «رمانة» مناصفة.

٭ أفضل ممثل دور ثان عبدالرحمن الدين «تعبت أراضيك».

٭ أفضل برنامج طبخ «مطبخ جدتي» للمذيعة منال العمران.

٭ شخصية المهرجان المكرمة الفنان القدير عبدالرحمن العقل.

٭ أفضل فنانة خليجية ريم ارحمة عن دورها في «اليوم الأسود».

٭ أفضل ممثل واعد الفنان عبدالرحمن حسين عن دوره بمسلسل «بو طبيع» مناصفة.

٭ أفضل فنان كوميدي عبدالله الخضر عن دوره في «بو طبيع».

٭ أفضل برنامج تراثي «الأهازيج والألعاب الشعبية».

٭ أفضل مذيعة عربيه وأفضل برنامج مسابقات حليمة بولند عن برنامجها «حليمة زاد».

٭ أفضل برنامج مسابقات المخرج ناصر البلوشي عن برنامجه «حليمة زاد» مناصفة مع «شوجي تايم».

٭ أفضل مذيع سياسي الإعلامي أحمد الفضلي عن برنامج «اللوبي».

٭ أفضل ثنائي فني فرح الهادي وعقيل الرئيسي.

٭ أفضل ممثلة دور أول النجمة مرام عن دورها في مسلسل «كحل أسود قلب أبيض».

٭ أفضل ممثلة دور أول النجمة هند البلوشي عن دورها بمسلسل «دموع الأفاعي».

٭ أفضل مخرج درامي مناف عبدال عن مسلسل «تعبت أراضيك».

٭ أفضل برنامج إذاعي «مراحب» للمذيع طلال الماجد

٭ تكريم مطرب حفل الافتتاح المطرب البحريني عادل محمود.

٭ أفضل برنامج منوعات «جد ولعب» للمذيعة أسرار الحجي.

٭ أفضل مسلسل «دموع الأفاعي» للمنتج عادل اليحيى مناصفة.

٭ أفضل برنامج كوميدي «ياكم عبودكا».

٭ أفضل برنامج إذاعي موسيقي «دندنها مع فهد الناصر».

٭ أفضل فنانة كوميدية ميس كمر عن دورها بمسلسل «كحل أسود قلب أبيض».

٭ أفضل مسلسل متكامل «اليوم الأسود».

٭ أفضل إعلان تجاري رمضاني شركة زين للاتصالات2017 .

٭ أفضل مسلسل إذاعي «مول الهوايل» للكاتبة المميزة أميرة نجم.

٭ أفضل مسلسل كوميدي «بو طبيع» للفنان عبدالرحمن العقل.

٭ أفضل مسلسل كوميدي «بو طبيع« للمؤلف محمد الكندري.

٭ أفضل ممثل دور أول النجم فهد باسم عن مسلسل «ممنوع الوقوف».

٭ أفضل ممثلة دور ثان روان مهدي عن مسلسل «كحل أسود قلب أبيض».

٭ ضيف شرف المهرجان من مصر النجم هاني رمزي عن برنامجه «هاني هز الجبل».

٭ ضيف شرف المهرجان من مصر النجم الكبير أحمد بدير.

٭ ضيفة شرف المهرجان من مصر النجمة القديرة بوسي

٭ ضيفة شرف المهرجان من مصر النجمة بوسي شلبي.

٭ ضيفة شرف المهرجان من مصر النجمة مي نور الشريف.

٭ أفضل منتج باسم عبدالأمير.

٭ أفضل ممثلة واعدة شيماء قمبر «بو طبيع».

٭ أفضل ممثل واعد عبدالله هيثم «دموع الأفاعي».

٭ أفضل معد برامج محمد جمعة «سراي» و«حليمة زاد».

٭ أفضل مسلسل إذاعي عبدالحسين عبدالرضا «مول الهوايل».

٭ أفضل مؤلف محمد الكندري «بو طبيع».

٭ أفضل ممثلة دور أول نجمة الشباب الأولى شجون «اليوم الأسود».

٭ أفضل مسابقات «شوجي تايم» مناصفة مع «حليمة زاد».

٭ أفضل معد ومشرف عام فهد العليوة برنامج «شوجي تايم».

٭ روان بن حسين الشخصية الأكثر تأثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي.

٭ أفضل مقدمة مسلسل تلفزيوني «تعبت أراضيك» عبدالسلام الزايد.

٭ تكريم نائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب الزميل مفرح الشمري.

٭ أفضل برنامج دورات رمضانية للمذيع فهد الشمري.

٭ أفضل قناة فضائية «الراي».

تنظيم وتقديم مميز

تميز «المميزون في رمضان» هذا العام بحسن التنظيم، وزينه حضور النجوم العرب، ونجح عبدالرحمن الديين وأميرة نجم في تقديم نسخة هي الأفضل بين النسخ العشر.. عساكم على القوة.