بدعوة من رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان «الكويت مركز عربي للنص المسرحي» الفنان محمد الخضر، التقى أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان في غبقة رمضانية دار خلالها النقاش والحوار حول الدورة الرابعة التي من المقرر إقامتها 27 مارس العام المقبل والذي يصادف الاحتفال بيوم المسرح العالمي من كل عام.

وبعد النقاش تـــم الاتفاق بين أعضاء اللجنة علــى اختيار الفنـــان الراحل غانـــم الصالح شخصية المهرجان الفنية، وسيتم تكريمــه تقديرا لدوره في المسيـــرة الفنية بالكويت ولما تركه من إرث فني مميز في المسرح والتلفزيون ومن رصيد فني تمثل في عدة شخصيات ونماذج لاتزال حية وحاضرة في الحياة الفنية في الكويت.

وستتابــع اللجنـــة المنظمــــة العليـــــــــا اجتماعاتها المستمرة من أجـــل الإعداد لما ستتضمنه الدورة المقبلة من المهرجان والتــي سيكون من بينها فقرات ثقافية وفنية جديدة الى جانب الإعـلان عن شروط مسابقة التأليف المسرحي للشباب من الجنسين والإعلان عن الشخصيات الفنية والإعلامية التي ستتم دعوتهــا لتشارك في فعاليات الدورة التـــي ستقام برعاية ودعم مـــن الأمانة العامة للمجلـــس الوطنــــــي للثقافـــــة والفنـــون والآداب ممثلة في الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش.