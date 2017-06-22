يواصل الفنان الإماراتي حسين الجسمي العمل على وضع اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة الوطنية التي يهديها للشعب المصري بعدما اختاره الملحن عمرو مصطفى لأغنية وطنية جديدة بعنوان «أنا واحد من بين ملايين»، والأغنية من كلمات وألحان عمرو مصطفى ونالت إعجاب الجسمي فور سماعها، وستكون الأغنية بمناسبة الاحتفال بيوم 30 يونيو.

وذكرت تقارير صحافية ان الجسمي بدأ تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب فجر السبت الماضي، ويواصل التصوير في عدة أماكن بالقاهرة، حيث التقط بعض المشاهد على نيل القاهرة وتحديدا على كوبري قصر النيل ومشاهد أخرى في منطقة السادس من أكتوبر.