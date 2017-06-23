كنا نتسلم حلقة واحدة كل شهر تقريبا، ما شكل حالة من التأخير والضغط

عبر المنتج عامر صباح «صباح بكتشرز» عن أسفه الشديد للتصريحات التي أدلت بها الكاتبة هبة مشاري حمادة على حسابها الخاص على الانستغرام. ووصفها بانها «تصريحات غير موفقة» و«بعيدة عن الحقيقة».



وقال المنتج عامر صباح في بيان وزعته «صباح بكتشرز» ان الظروف التي وضعتنا بها الكاتبة هبة مشاري حمادة من تأخير في تسليم حلقات مسلسل «كان في كل زمان» أحدث كثيرا من الضغوط على فريق العمل بقيادة النجمة القديرة سعاد عبدالله التي تحملت كل المسؤوليات من أجل قيادة هذه التجربة الدرامية العالية المستوى الى بر الامان بالكثير من خبرتها وحنكتها وأيضا فهمها لأصوليات التعامل الفني، واضعة في عين الاعتبار ان يكون العمل لدى القنوات التلفزيونية التي تم الارتباط بها في الوقت المناسب.



وتابع المنتج عامر صباح «صباح بكتشرز» تصريحه قائلا: لقد صدمنا حقيقة بتلك اللغة «غير المسؤولة» والاوصاف التي اطلقتها الكاتبة هبة مشاري حمادة على عدد من حلقات هذا العمل الذي احتل خلال الدورة الرمضانية الحالية موقعا متميزا بين الاعمال الدرامية الخليجية والعربية الاكثر متابعة والذي كتب له ان يعرض في اكبر عدد من القنوات التلفزيونية وهي «ام بي سي» و«الراي» «والظفرة» و«قطر» و«عمان» و«اوربت المشفرة»، وهو ما يمثل انتشارا لم تحققه اي من الاعمال الخليجية التي عرضت خلال الدورة الحالية، مع نسبة مشاهدة عالية وحضور اعلاني عالي المستوى مع حصاد لمجموعة كبيرة من الكتابات النقدية الايجابية.



وشجب المنتج عامر صباح في بيانه ما جاء في تصريح الكاتبة هبة مشاري حمادة من اوصاف ومنها حلقة «التهمة الله اكبر» اثبتت لي ان تحويل نص ورقي جميل.. لكارثة تلفزيونية.. أمر في غاية البساطة «ان احكاما كهذه غير مسؤولة تشعرنا بالحزن الكبير خصوصا وقد حرصنا في «صباح بكتشرز» كوننا الجهة المنتجة لهذا العمل الضخم وسبكتروم ميديا - المنتج المنفذ لهذا العمل - على تجاوز الظروف التي وضعتنا بها الكاتبة هبة مشاري حمادة من تأخير في تسليم العديد من الحلقات حتى اننا كنا في كثير من الاحيان نصور بعض الحلقات فور انتهائها من الكتابة وهو أمر سبب لنا كثيرا من الاحراج مع الجهات الرسمية الرقابية منها او القنوات التي تم الاتفاق معها للعرض والتي كانت حريصة على ان يكون العمل عندها كاملا قبيل شهر رمضان المبارك.

انها بلا ادنى شك تصريحات غير موفقة وغير مسؤولة. وهنا أستطيع التأكيد اننا وفي احيان كثيرة كنا نتسلم حلقة واحدة كل شهر تقريبا، ما شكل حالة من التأخير والضغط على جميع عناصر التجربة، عملنا جاهدين على تجاوزها بكثير من الحكمة والاحترافية.

واردف المنتج عامر صباح في تصريحه: أما فيما يخص تصريحاتها حول «التعسف البصري الذي قتل الورق قتلا» فإننا نعتبر ذلك تدخلا صريحا في عمل مجموعة المخرجين المتميزين الذين وقفوا خلف تلك التجربة.

والذين نثمن جهودهم مع جميع عناصر التجربة من فنيين وفنانين بقيادة النجمة القديرة سعاد عبدالله والتي عودت جمهورها دائما على أقصى درجات التكامل الفني والابداعي، ما يرسخها كنجمة أساسية من نجوم الدراما الكويتية والخليجية والعربية.

وسنظل نشرف دائما في «صباح بكتشرز» بأن تكون الفنانة القديرة سعاد عبدالله هي نجمتنا الاولى دائما.