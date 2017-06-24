الناس الآن تشاهد المسلسلات لتصيد الأخطاء وليس الاستمتاع.. وهذا ما قاله لي فريق «سيلفي 3»

أصداء «غنيمة وغنايم» قوية جدا وكثير من مستمعي إذاعة الكويت يرسلون لي فيديوهات وهم يستمعون له في سياراتهم عبدالحميد الخطيب

أكد الكاتب محمد الكندري أن ردود الأفعال الإيجابية حول مسلسليه «ممنوع الوقوف» و«بوطبيع» واللذين يعرضان في رمضان الجاري كبيرة جدا، ما وضعه أمام مسؤولية لتقديم أعمال افضل في القادم من الأيام.



وقال: الحمد لله هذا الموسم ناجح بالنسبة لي، وهذا النجاح وضعني في موقف صعب لأنني لابد ان اقدم في الموسم المقبل أعمالا افضل، مضيفا: «داش مرحلة صعبة مع الرقابة لإجازة نص جديد بعنوان «أماني العمر» وهو من رواياتي التي قررت ان اقدمها في الدراما بعد نجاح روايتي «بسمة منال» و«من الصفر»، كما سنبدأ قريبا تصوير مسلسل «ساعة المواجهة» والذي تم اجازته.

وتحدث الكندري عن «ممنوع الوقوف»، وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لا أنكر أنني كنت متخوفا مع بداية شهر رمضان المبارك، خصوصا ان الجمهور لم يفهم أول ثلاث حلقات منه لكن بعد ذلك ظهرت ملامح العمل وعاش الناس مع القصة ووجدوا جوا دراميا جديدا، مستدركا: هناك مشكلة كبيرة تواجهها جميع المسلسلات وهي ان اغلب المشاهدين يتابعونها فقط لكي ينتقدوها ولا يستمتعون بها، مستدركا: للأسف عيون الناس تعودت على صيد الأخطاء ولا ينظرون الى الحوارات ولا التطورات الدرامية للشخصية، وهذا غلط، فنحن ككتاب نقدم حدوتة جميلة ليستمتع بها كل من يشاهدها ولا نحتاج ان نقدم كل صغيرة وكبيرة وندخل في تفاصيل التفاصيل. وأردف: اعلم ان إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن البعض يتصيد الأخطاء فقط لدرجة انه يتدخل حتى في لبس الشخصيات، وللعلم كتاب كثيرون الآن لا يهتمون براي الجمهور.

وعن مسلسل «بوطبيع» قال: العمل جميل جدا، ويحمل طرحا مختلفا وفي كل حلقة يوجد حدث جديد، ويقدم فيه عبدالرحمن العقل وعبدالناصر درويش «دويتو» متميز، بالإضافة الى الأداء الرائع لباقي الفنانين المشاركين، وما فاجأني هو ان جميع الفئات العمرية تشاهده، ولا أنسى أنني عندما زرت فريق مسلسل «سيلفي» أثناء تصويرهم للجزء الثالث، رحبوا بي وقالوا لي «مرحبا محمد.. بوطبيع»، وهذا مؤشر مهم على انتشار العمل.

كما عبر الكندري عن سعادته بردود الافعال تجاه المسلسل الإذاعي «غنيمة وغنايم» من بطولة الفنانتين القديرتين حياة الفهد ومريم الصالح. وقال: أصداء العمل قوية جدا وكثير من مستمعي إذاعة الكويت يرسلون لي فيديوهات وهم يستمعون في سياراتهم له، متمنيا أن اكون دائما عند حسن ظن الناس بي.

جدير بالذكر أن مسلسل الكاتب محمد الكندري «ممنوع الوقوف» من بطولة خالد أمين والهام علي وعقيل الرئيسي وهدى حمدان وليلى عبدالله وإبراهيم الحساوي ومحمد صفر وفاطمة عبدالرحيم وفهد باسم وليلى المقبالي ورؤى الصبان، ومن إخراج علي العلي، وتدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي رومانسي حول عدد من القضايا المهمة، أما مسلسله «بو طبيع» فمن إخراج نعمان حسين وبطولة عبدالرحمن العقل وعبدالناصر درويش وخالد العجيرب وشهاب حاجية وأحمد الفرج وإبراهيم الشيخلي وغيرهم، ويناقش عددا من المواضيع الاجتماعية بطابع كوميدي.

ويشار الى ان مسلسل الكندري الإذاعي «غنمية وغنايم» يتناول عددا من القضايا التي تهم المجتمع حاليا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خفيف، وهو من إخراج محمد العلوي وبطولة كل من حياة الفهد ومريم الصالح ومحمد المنصور وعلي العلي وعصرية الزامل وسماح وعدد من الفنانين.