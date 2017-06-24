اتهم الكاتب جوان بهلوي الممثل أيمن رضا بسرقة لوحتين من تأليفه بعنوان «أنا تافه» و«سوسة ومهنة»، وتم عرضهما خلال شهر رمضان في مسلسل «بقعة ضوء».



وقال بهلوي، بحسب شبكة رووداو الإعلامية: «أيمن رضا طلب مني الانضمام إلى فريق كتابة المسلسل، لكتابة عدد من اللوحات الخاصة به كما جرت العادة بيننا منذ الجزء السابع، حيث عملنا سابقا عددا من اللوحات».

وأضاف: «على الرغم أنني كنت ممتنعا عن المشاركة في هذا الجزء بعد أن حدثت مشكلة في الأجزاء السابقة حيث ظهرت لوحاتي بأسماء كتاب آخرين، لكن عدت للمشاركة بعد وعد من الفنان رضا بحفظ حقوقي وأن الخطأ الذي حدث في السابق لن يتكرر، وبناء على ذلك كتبت عددا من اللوحات تم رفض قسم كبير منها إنتاجيا من الشركة لأسباب مادية كما قيل وسياسية كما أعتقد، خرجت بعض اللوحات للنور ولكن ممسوحا منها اسمي، كما في لوحة «أنا تافه» التي كانت من تأليفي، ولوحة «سوسة ومهنة» التي شاركت في تأليفها».