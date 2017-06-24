اليوم الأسود أفضل مسلسلات الموسم رمانة أفضل مسلسل كوميدي سعاد عبدالله وناصر القصبي وحسن البلام أفضل ممثلين مخضرمين

شجون الهاجري تتصدر الممثلات الشابات تليها شيماء علي وفاطمة الصفي وهبة الدري

منير الزعبي أفضل مخرج عن «إقبال يوم أقبلت» متقدماً بفارق بسيط عن محمد دحام في «كحل أسود قلب أبيض» وتلاهما أحمد المقلة «اليوم الأسود»

محمود بوشهري يتقدم الممثلين الشباب يليه حسين المهدي وعبدالله بوشهري وعبدالله الطراروة وحمد أشكناني ومحمد رمضان وحمد العماني

بلقيس حصدت أفضل مقدمة غنائية عن «رمانة» يليها عبدالكريم عبدالقادر في «كان في كل زمان» ويارا في «إقبال يوم أقبلت» وإيمان الشميطي ومقدمة «بوطبيع»



بلقيس مغنية أفضل مقدمة غنائية

استطاعت الأعمال الدرامية الكويتية والخليجية التي عرضت في رمضان هذا العام جذب المشاهدين لمتابعتها لما قدمته من قضايا متنوعة مصحوبة بأداء تمثيلي متميز سواء للنجوم المخضرمين او الشباب والذين ابدعوا في نقل فكرة الكاتب ورؤية المخرج سواء في التراجيديا او الكوميديا.

وكما في كل عام تحرص «الأنباء» على إجراء استبيانها السنوي عن أفضل الأعمال الدرامية بأسلوب يتبع معايير إحصائية دقيقة لجهة اختيار عينة عشوائية ومتوازنة بين كل المناطق الكويتية، بعيدا عن التصويت الإلكتروني الذي لا يخضع لضوابط علمية.

وتلتزم «الأنباء» بنقل النتائج بكل أمانة ودقة وشفافية كما حددها قراؤها الذين تواصلنا معهم تلفونيا عبر إدارة التوزيع في الجريدة ونحتفظ بأرقامهم واختياراتهم.

عبدالحميد الخطيب

شمل الاستبيان عينة عشوائية لـ 500 من مشتركي «الأنباء» من المواطنين في المحافظات الست، ذكر 72% منهم انهم يتابعون أعمالا درامية وبرامج في رمضان، وتم جمع الإجابات على مدى 12 يوما بعد الأسبوع الاول من الشهر الفضيل.

حسين المهدي ثاني أفضل ممثل شاب

وأظهرت نتائج الاستبيان تنافسا بين 5 مسلسلات درامية خليجية هي «اليوم الأسود» و«كان في كل زمان» و«إقبال يوم أقبلت» و«كحل اسود قلب أبيض» و«تعبت أراضيك» واستطاع «اليوم الأسود» أن يحسم المنافسة لصالحه حيث حظي بنسبة 28% بفارق 7.1% عن «كان في كل زمان» الذي حصل على نسبة 20.9%، وحل مسلسل «اقبال يوم اقبلت» ثالثا بـ ١٩٫٢%.



أما في الكوميديا فتصدر مسلسل «رمانة» سباق افضل مسلسل كوميدي بنسبة عالية رغم كل ما واجهه من انتقادات فنية، وأعقبه «سيلفي» ثم «بوطبيع» و«سيل وهيل».



وبعد تصدر «سيدة الشاشة» حياة الفهد المقدمة العام الماضي بمسلسلها «بائعة النخي» كأفضل ممثلة مخضرمة، عادت «سندريلا الشاشة الخليجية» سعاد عبدالله لتحتل، بحسب قراء «الأنباء»، المركز الأول بنسبة 34.2% وبفارق 8.7% عن حياة الفهد التي حصلت على 25.5% وتلتهما هدى حسين في دور إقبال وإلهام الفضالة في دور أميرة، فيما تصدر ناصر القصبي قائمة الممثلين المخضرمين ويليه حسن البلام الذي حقق ظهورا رائعا في «اليوم الأسود» حظي بإشادة جميع النقاد ومعه عبدالمحسن القفاص الذي حل ثالثا.

منير الزعبي أفضل مخرج

وعلى مستوى الشباب، اختار القراء محمود بوشهري كأفضل ممثل شاب، يليه حسين المهدي وعبدالله بوشهري وعبدالله الطراروة وحمد اشكناني ومحمد رمضان وحمد العماني.



وجاءت شجون الهاجري في صدارة افضل ممثلة شابة، ثم شيماء علي التي سجلت عودة قوية الى الشاشة ومن بعدهما جاءت فاطمة الصفي وهبة الدري.



إخراجيا، تفوق في نتيجة الاستبيان منير الزعبي «إقبال يوم أقبلت» بعد منافسة شديدة مع محمد دحام الشمري عن «كحل أسود قلب أبيض»، حيث كان الفارق بينهما قليل جدا، تلاهما أحمد المقلة «اليوم الأسود» ثم حسام حجاوي «رمانة» ومناف عبدال «تعبت أراضيك».



وأختارت النسبة الأكبر من قراء «الأنباء» الكاتب فهد العليوة كأفضل مؤلف هذا الموسم بمسلسله «اليوم الأسود»، ويليه هبة مشاري حمادة «كان في كل زمان» وحمد الرومي «إقبال يوم أقبلت» ومنى الشمري «كحل أسود قلب أبيض» وعبدالله الرومي «تعبت أراضيك».

محمد دحام الشمري ثاني أفضل مخرج

وتنوعت البرامج المعروضة في رمضان ما بين مسابقات وترفيهية وحوارات منوعة، لكن مازال الجمهور يولي برامج المقالب والكوميديا اهتماما كبيرا، حيث حصل «رامز تحت الأرض» على نسبة عالية في التصويت وبفارق كبير عن برنامج «الصدمة»، وحل ثالثا «مجموعة انسان» ورابعا «غبقة رمضانية».



ووسط المنافسة الشديدة التي تشهدها مقدمات المسلسلات، استطاعت بلقيس ان تحتل المركز الأول بغنائها لمسلسل «رمانة» وبفارق قليل جدا عن عبدالكريم عبدالقادر «كان في كل زمان» تلتهما يارا «اقبال يوم اقبلت» ومقدمة «بوطبيع» وإيمان الشميطي «اليوم الأسود».