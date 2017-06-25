الفرج والمسلم وحسين والعلي والبلام والردهان نجوم مسرح الكبار.. و«الكبيرة» تنضم لهم

عبدالحميد الخطيب

في كل عام تشهد الكويت في عيد الفطر حراكا كبيرا في الساحة الفنية بين النجوم لتقديم أعمال مسرحية، وتشهد المسارح تدفقا كبيرا من الجمهور المحب للمسرح بكل أشكاله وتنوعاته.



ومن الواضح أن الصراع هذا العام على اشده، خصوصا ان أغلب الفنانين حرصوا على الظهور في أعمال مسرحية تركز على الأسرة ككل، وتضم المتعة والترفيه في آن.

«الأنباء» رصدت في السطور التالية العروض المسرحية التي ستقدم في عيد الفطر السعيد، فإلى التفاصيل: في مسرح الكبار، يقدم لنا الفنان القدير سعد الفرج على خشبة «الدسمة» مسرحية «فانتازيا»، من تأليف بندر طلال السعيد وإخراج علي جاسم، وبطولة الفرج وكل من: سمير القلاف، عبدالله بهمن، سلطان الفرج، مريم حسين، فهد العبدالمحسن، خالد بوصخر، إبراهيم الشيخلي، احمد التمار، سامي مهاوش، محمد الفيلكاوي، فيصل الزامل وسارة القبندي ويلعب دور الراوي بالمسرحية الإعلامية إيمان نجم ومن انتاج شركة اندبندنس للإنتاج الفني والمسرحي.



ويطل علينا الفنان القدير عبدالعزيز المسلم من خلال مسرحية «جنوب أفريقيا» التي ستعرض على مسرح نادي القادسية، يشاركه، وهي من تأليفه واخراجه وبطولته ويشاركه فيها تمثيلا: هيا الشعيبي، أحلام حسن، شهاب حاجية، سعيد الملا، عبدالله الباروني، سعاد سلمان، عبدالله المسلم، عبدالله الرميان، علي الفرحان، هاني الطباخ.



يعود النجم القدير داود حسين لجمهوره من خلال مسرحية «سعادة السفير» والتي يشاركه بطولتها نخبة من النجوم منهم: زهرة الخرجي، عبير الجندي، أسامة المزيعل، عبدالمحسن العمر، آلاء الهندي، مشاري المجيبل، خالد السجاري، أحمد خميس، عبدالرحمن الهزيم، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من تأليف عثمان الشطي وإخراج عبدالمحسن العمر، وستعرض بمسرح دعيج الخليفة في جمعية شرق.



ويقدم النجمان القديران طارق العلي وعبدالرحمن العقل على مسرح نقابة العمال بميدان حولي مسرحية «ولد بطنها»، من تأليف بدر محارب، وإخراج عبدالعزيز صفر، بطولة العلي والعقل ومعهما كل من: ميس كمر، خالد العجيرب، مي عبدالله، خالد المظفر، نواف النجم، عبدالله الحمادي، حميد البلوشي وآخرون، وهي من إنتاج شركة «فروغي».



بينما يقدم الفنان حسن البلام مسرحية «مبروك ما ياكم»، تأليف أحمد العوضي، إخراج عبدالله البدر، بطولة حسن البلام وزهرة عرفات وأحمد العونان ومبارك المانع وفهد البناي وريم أرحمه ومحمد الرمضان وعبدالله البدر وعبدالعزيز النصار، وستعرض على مسرح نادي اليرموك في منطقة مشرف.



وفي مسرح دار المهن الطبية بالجابرية تقدم لنا شركة «باك ستيج غروب» مسرحية «الكبيرة» تأليف مريم القلاف، إخراج محمد الحملين بطولة انتصار الشراح، محمد الحملي، عبدالله الخضر، نورة العميري، ناصر البلوشي، أحمد بوسيف، جمال الشطي، مارتينا، مشعل الفرحان، عبدالعزيز السعدون، خالد البناو، بدر الرشدان، دانة حسين، وآخرين.ويقدم المؤلف محمد أكبر والمخرج فهد شطي مسرحية «بين المقبرتين»، من إنتاج محمد اكبر وعبدالعزيز البلوشي، وبطولة: باسمه حمادة وجمال الردهان ومشاري العوضي ومونيا ومجموعة من الفنانين الشباب، وستعرض على مسرح مجمع ديسكفري مول.

.. ومسرح العائلة.. يزدهر بمشاركة النجوم

يزدهر مسرح الطفل والعائلة في العيد بمشاركة نخبة من النجوم، حيث تقدم شركة زين للاتصالات عرضا مبهرا على مسرح نادي كاظمة بالعديلية يحمل اسم «زين عقلة الأصبع»، إعداد هبة مشاري حمادة، إخراج سمير عبود، بطولة: فاطمة الصفي، بشار الشطي، علي كاكولي، حمد أشكناني، مروى بن صغير، شهد العميري، راما رباط، فتحية جعفر، فريق «شياب» وحشد من الفنانين الشباب.



وتدخل شركة «أرتست» للانتاج الفني المنافسة بمسرحية «جزيرة كيدزايريا» وذلك على مسرح تنمية المجتمع باليرموك، وهي من تأليف خالد الخشان، إخراج عبدالله البدر، بطولة حمد العماني، هيا عبدالسلام، فؤاد علي، ليلى عبدالله، ميثم بدر، عبدالعزيز بهبهاني، ناصر الدوسري، روان مهدي، بدر العطوان وغيرهم.

أما الفنانة هند البلوشي فتطل علينا من خلال مسرحية «سالي» التي ستقدمها على مسرح تنمية المجتمع بالزهراء، والمسرحية من إخراج يوسف البغلي وإعداد وبطولة هند البلوشي، ويشارك فيها: مشاري البلام، مرام، محمد العلوي، علي الحسيني، يوسف البغلي، أحمد السعدون، فدوى الخميس، رهف محمد وعدد اخر من الفنانين.

وتقدم شركة «ستيج غروب» مسرحية «شوبيز»، تأليف جاسم الجلاهمة، إخراج بدر الشعيبي، بطولة: هبة الدري، محمد الشعيبي، بدر الشعيبي، فيصل فريد، شهد عبدالله، احمد العوضي، نوف السلطان، بدر البناي، ياسر الحداد، خالد احمد، عبدالرحمن اليحيوح، سعد العوض، محمد السعد، عبدالله الشطي، ليلى الرندي، جنى الفيلكاوي، علي الشعيبي، وفرقة ستايلس الموسيقية، وستعرض المسرحية بكيفان.

وتعرض «ستيج غروب» أيضا على مسرح دعيج الخيلفة بجمعية شرق مسرحية «ليلى والذيب»، إعداد عبداللطيف البناي، إخراج عبدالمحسن العمر وبطولة: هنادي الكندري، عبدالمحسن العمر، لولوة الملا، أحمد خميس، كفاح الرجيب، عبدالرحمن الهزيم، يوسف العمر، شملان العميري.

بينما تقدم شركة «مركز فن الروان» على مسرح مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك- مقابل سيتي سنتر بالساليمة مسرحية «توتا والقردة شيتا»، تأليف وإخراج نجاة حسين وبطولة نخبة من النجوم منهم: هدى حسين، سحر حسين، منى شداد، أوس الشطي، فرحان العلي، محمد الصحاف.

وعلى مسرح تنمية المجتمع بالعدان، تقدم شركة «المحار» للإنتاج الفني مسرحية «كلمة السر شرارة»، تأليف عبدالأمير رجب، إخراج علي العلي، بطولة: إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، حسين المهدي، فرح الصراف، سعود بوعبيد، شهد الكندري، علي الموسوي، شاهين العنزي.

اما شركة «باك ستيج غروب» فتقدم على مسرح دار المهن الطبية بالجابرية مسرحية «ماما نانا»، تأليف وإخراج محمد الحملي، وبطولة: سماح، محمد الحملي، نورة العميري، عبدالله الخضر، حلا، فرح الهادي، أماني البلوشي، جمال الشطي، مارتينا، عقيل الرئيسي، سعاد الحسيني، مشعل الفرحان، نورة عبدالله، عبدالعزيز السعدون.

فيما تقدم شركة «أوريون» للإنتاج الفني على مسرح تنمية المجتمع بالقصور مسرحية «وندي»، تأليف عثمان الشطي، إخراج عبدالله عباس وبطولة: جاسم عباس، ناصر عباس، محمد المسلم، عبدالله عباس، شيخة العسلاوي، رهف العنزي، رتاج العلي، فهد الصالح، عبدالله الشامي، نواف العلي، جاسم العباسي، عبدالله الخضر، محمد عباس، فيصل سالمين، سليمان اليحيوح، فرج الفرحان وعدد من الفنانين الشباب.



ومن إنتاج ناصر البلوشي ومحمد الحملي تعرض مسرحية «المتحف» على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في السالمية، وهي من إخراج بدر البلوشي وبطولة نخبة من الفنانين ومنهم: عماد العكاري وحسن إبراهيم وخالد المفيدي وبدر البلوشي وثامر الشعيبي وأحمد كرم ومحمود الفيلكاوي وهدية بدر وسارة البلوشي وعبدالله المزيد ومحمد العنزي وعبدالله البلوشي ويونس الشرهان وهجرس اليحيوح وعبدالملك المزيعل.