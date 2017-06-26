أكد العملاق عبدالحسين عبدالرضا أنه يعتبر عيد الفطر المبارك هو الوقت المناسب الذي صدرت فيه أعماله، وقال بوعدنان: «تزامنت النسبة الأكبر من أهم الأعمال المسرحية التي قدمتها خلال مشواري الفني مع عيد الفطر المبارك، لهذا فإن لعيد الفطر فألا حسنا على تلك الأعمال، ومن أبرزها مسرحية «باي باي لندن» التي ساهمت في توسيع دائرة حضوري بالإطار الكويتي والخليجي للفضاء العربي الشامل، وهي من تأليف الكاتب المصري نبيل بدران وإخراج التونسي المنصف السويسي، وشارك في البطولة غانم الصالح ومريم الغضبان وعلي المفيدي ومحمد جابر وداود حسين وهيفاء عادل وانتصار الشراح وكم آخر من النجوم».

وأضاف بوعدنان، في تصريحات لموقع «العربية.نت»: «قدمت خلال عيد الفطر المبارك عددا هاما من الأعمال، ومنها مسرحيات «مراهق في الخمسين» و«سيف العرب» و«فرسان المناخ» و«عزوبي السالمية» و«على هامان يا فرعون»، ونحن نحرص على أن تنطلق عروضنا المسرحية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر لتتواصل إلى ما بعد الأضحى، بل كنا نتجاوز ذلك كثيرا لقرابة الـ 4 أو الـ 5 أشهر من العروض المتواصلة».