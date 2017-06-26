أهدى المطرب عادل الرويشد جمهوره أغنية جديدة حملت عنوان «بس عيونك»، من كلمات الشاعر نيشان وألحان وتوزيع عبدالله مشاري، وهي بمنزلة «عيدية» الرويشد لمحبيه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وتقول كلمات الأغنية: «بس عيونك.. اللي تامرني أمر.. وإلا غيرك.. في خيالي ما يمر.. انت كل الناس وبس.. وأنت أغلى.. من حياتي والنظر».
يذكر ان الأغنية تم تسجيلها بأحدث التقنيات الموسيقية، وهي تعتبر التعاون الثاني بين الشاعر نيشان والملحن عبدالله مشاري والرويشد، حيث قدموا العام الماضي اغنية «ناسي» والتي لاقت النجاح عند الجماهير الخليجية.