مشاركات كويتية ـ لبنانية وعروض خاصة لأهل الكويت

أميرة عزام

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مع ختام الشهر الفضيل، دعت الإعلامية اللبنانية صوفيا فخري الى مبادرة تكريم الفنانين المميزين في رمضان تحت عنوان «ممثل لبناني قد الدني» لتجمع في هذه المبادرة نخبة كبيرة من نجوم ومخرجين، ومنتجين، وصناع قطاع التمثيل في لبنان، وإظهار قدراتهم ومساهماتهم في تطوير وإعلاء شأن هذا القطاع في السنوات الأخيرة، بعدما أثبت قدرته على المنافسة في مجال السينما وبمجال الدراما مع نظرائه في العالم العربي.

ومن أبرز الممثلين الذين منحوا ميداليات تكريمية خاصة من لجنة المبادرة: يوسف الخال ونيكول سابا وبديع أبوشقرا وكارين رزق الله ورودني الحداد ورندة كعدي وكارلا بطرس ودوري السمراني وميشال حوراني وغبريال يمين وسعد حداد وأسعد رشدان ووسام صباغ ونغم أبوشديد وسارة أبي كنعان وجوزيف الحويك ويمنى شري، والمخرجون: أسد فولادكار وسمير حبشي ورندلى قديح، إضافة إلى عدد من الوجوه التمثيلية الجديدة، كما حضر الحفل نخبة من الوجوه الإعلامية المعروفة، إضافة إلى نخبة من أهل الصحافة والإعلام.

وخلال تقديمها الحفل لفتت الإعلامية يمنى شري الى وقوف الممثل يوسف الخال وراء فكرة هذه المبادرة، وإطلاق شعارها «ممثل لبناني قد الدني»، ما جعله يستحق درعا تكريمية خاصة من منظمي المهرجان.

من جهتها، قالت فخري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: تشكل هذه المبادرة نواة لمشروع كبير يختص بقطاع التمثيل في لبنان، ويتضمن عددا من المؤتمرات ومنصات اللقاء للعمل على تحقيق الفرص والمشاريع الخاصة بهذا الجانب، وتهدف جميعها إلى تبادل الخبرات بين صناع هذا القطاع في لبنان والخارج، والعمل على إيجاد حلول ومشاريع وأهداف لتطوير تلك الصناعة في لبنان.



واكدت فخري على وجود نية لمشاركة الفن والإعلام الكويتي ضمن ليالي احتفالات مسرح الحديقة السرية الأسبوعية في العروض الصيفية، مرحبة باستقبال جميع المواطنين والمقيمين من الكويت، ومقدمة لأهل الكويت عروضا خاصة لحضور هذه الفعاليات المميزة المدمجة لأول مرة مع الفن والإعلام اللبناني.