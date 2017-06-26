تداولت مواقع التواصل الإجتماعي ليل الأحد، خبر توقيف الفنانة السورية أصالة نصري في مطار بيروت بعد االعثور على مادة مخدرة معها.

وكشف مصدر أمني، عن توقيف الفنانة السورية أصالة نصري في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء توجهها الى القاهرة، بعد العثور على غرامين من مادة الكوكايين في حوزتها، وضعتهما في علبة الماكياج وفق ما نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية.

وأفاد المصدر أيضاً أنّ حجم الكمية يرجح أنها مخصصة للتعاطي.

وبحسب موقع قناة "LBC" أنكرت أصالة في أفادتها الأولية أن تكون هذه المخدرات عائدة لها وقالت "أنها لا تدري من دسها في حقيبتها".

هذا وغادرت أصالة بيروت إلى القاهرة، بعد توقيعها على تعهد بإلزامها بالخضوع لتحليل المخدرات في كل مرة تزور لبنان حيث لن تُمنع من دخول لبنان.

هذا ونشرت أصالة فور مغادرتها مطار بيروت صورة نشرتها على حسابها في "انستغرام" وهي في الطائرة وكتبت "الحمد لله".

يذكر أنّ حضور أصالة إلى لبنان هو تلبية لدعوة شركة "إيغل فيلمز"، لحضور إفطارها السنوي الذي أقامته الجمعة في أحد فنادق بيروت.