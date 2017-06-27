أحمد الفضلي

بعد قضائها عدة ايام في مملكة البحرين عادت الفنانة عبير احمد مساء امس الاول «الأحد» الى البلاد قادمة من العاصمة البحرينية المنامة التي كان من المفترض ان تستضيفها لعدة ايام وذلك للمشاركة في عروض مسرحية «مغتر ومفلس» قبل أن تقدم اعتذارها عن المشاركة في العمل وتعود للبلاد.

ومن جانبها، بررت عبير اسباب اعتذارها عن المشاركة في العمل عدم التزام الجهة المنتجة للمسرحية بالاتفاق الذي جمعها بمسؤوليها في الكويت قبل سفرها الى المنامة وتفاجأت في بعض الأمور قبل بدء عرض المسرحية.

وأكدت عبير خلال حديثها لـ «الأنباء» انها التزمت بكل بنود الاتفاق بين الطرفين وطلبت النص الخاص بهذه المسرحية اثناء وجودها في الكويت، وقبل سفرها الى المنامة لكن طلبها قوبل بالمماطلة لحين سفرها في يوم ٢٨ من شهر رمضان واثناء وجودها في البحرين طالبت بنص العمل لكن دون جدوى وقبل البروفات صدمت بعدم وجود نص وما هو مكتوب لا يرتقي لمستوى ان يكون نصا مسرحيا يقدم لجمهورها في البحرين الامر الذي اجبرها على الاعتذار عن المشاركة والعودة للكويت.

واضافت عبير انها تحترم جمهورها في البحرين وفي كل الدول الخليجية وكذلك تحترم اي اتفاق تبرمه مع اي شركة انتاج فني لكن ما قامت به هذه الشركة امر مستغرب وكاد ان يظهرها بشكل غير لائق.

وفيما يتعلق بالجوانب القانونية المترتبة على انسحابها من العمل، ذكرت عبير انها حريصة على الالتزام بشكل ادبي قبل الالتزام القانوني مع اي جهة تتعاقد معها والتزمت مع الشركة لكن عدم التزامهم بمنحي النص وبقائي لعدة ايام في البحرين قبل ان اكتشف بعد تسلمي للنص اقل ما يقال عنه نص ركيك لا يرقى بالمسرح والجمهور مما دفعني كفنانة تقدر جمهورها وتحترمه فاضطررت إلى الانسحاب من العمل.