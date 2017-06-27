حقق برومو فيلم «الأصليين» عند طرحه نسبة مشاهدة تخطت الـ 5 ملايين مشاهدة على «فيسبوك»

تتنافس 6 أفلام على كعكة إيرادات موسم عيد الفطر يغلب عليها الطابع الكوميدي والعنف وسط غياب لأفلام البلطجة والرقص الشعبي.

في مقدمة هذه الأفلام «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد» للنجم محمد هنيدي ودرة وباسم سمرة، وتدور أحداثه في قالب من الكوميديا والسخرية، حيث يدخل حفيد عنتر العبسي في صراع مرير مع أسد الرجال، ويحاول التغلب عليه بكل ما أوتي من قوة في سبيل الفوز بقلب أجمل فتاة في القبيلة.

وينافس الفنان تامر حسني بالفيلم الكوميدي «تصبح على خير»، حيث تدور قصة الفيلم في إطار مختلف عن مهندس ناجح وثري يدعى حسام الخديوي، لكنه يعاني في اﻵونة اﻷخيرة من مشاكل في حياته الطبيعية، فيلجأ إلى حياة بديلة من خلال جهاز جديد يدخله في عالم الأحلام، وحقق الإعلان الرسمي للفيلم نسبة مشاهدات تجاوزت مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحه عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

ويشارك في بطولة «تصبح على خير» نور، محمود البزاوي، درة، مي عمر، حورية فرغلي وبيومي فؤاد، من تأليف وإخراج محمد سامي.

ولا تغيب أحداث الأكشن والإثارة في عيد الفطر، حيث يراهن النجم أحمد السقا على فيلمه «هروب اضطراري» للمنافسة من خلال جريمة قتل يروح ضحيتها نجل أحد رجال الأعمال، وتشير أصابع الاتهام إلى شخصين كانت تربطهما علاقة برجل الأعمال ما يضطرهما للهرب لتبدأ رحلة البحث عن القاتل الحقيقي، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، أمير كرارة، مصطفى خاطر وإخراج أحمد خالد موسى.

ويخوض السباق الفنان محمد رمضان بفيلم «جواب اعتقال» ويشاركه البطولة دينا الشربيني وإياد نصار وسيد رجب وصبري فواز وتأليف وإخراج محمد سامي، ويظهر رمضان في «جواب اعتقال» بدور إرهابي، يقود الجناح العسكري لإحدى الجماعات، معتقدا أنها جهاد في سبيل الله، وعندما يحاول أخوه «أحمد» الانضمام لهذه الجماعة، يرفض «خالد».

بينما يعتمد فيلم «الأصليين» للنجوم خالد الصاوي وماجد الكدواني ومنة شلبي وكندة علوش على الغموض في أحداثه من خلال سمير عليوة رب أسرة صغيرة وموظف بنك مستقر في عمله منذ سنين لكنه يفصل فجأة بعد قرار بتخفيض العمالة، ثم يفاجأ بأن رصيده في البنك أصبح صفرا.

وحقق برومو الفيلم عند طرحه نسبة مشاهدة تخطت الـ 5 ملايين مشاهدة على «فيسبوك»، وهو البرومو الذي يظهر حالة من الغموض بظهور نجوم العمل بما يعبر عن شخصياتهم في الفيلم، الذي يمثل التعاون الثاني للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد.

أما آخر الأفلام التي أعلنت خوض سباق أفلام العيد وهو «شيخ جاكسون» بطولة أحمد الفيشاوي، الذي أثار الكثير من الانتقادات والجدل الواسع حول اسم الفيلم.

وتعود أحداث الفيلم إلى يوم خبر وفاة مايكل جاكسون الذي هز العالم، من خلال شاب ملتزم ومتدين لدرجة كبيرة، وكان يلقبه الجميع بجاكسون في سنوات الدراسة.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك، وأمينة خليل، وماجد الكدواني، ودرة كضيف شرف، والفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة.