تلقت الفنانة المغربية سؤالا غريبا حول كونها يهودية خلال جلسة «دردشة» مع متابعيها على حسابها في تطبيق «سناب شات». وردا على السؤال الصادم، أجابت مغربي: «لا أنا مسلمة ولله الحمد وأفتخر بديني».

وأضافت أنها من مواليد مدينة مكناس المغربية، موضحة أنها تتقن شيئا من اللغة الإسبانية وأيضا الفرنسية، الانجليزية والعربية، الى جانب اتقانها اللهجات السعودية والإماراتية.

ورفضت الانتقادات التي توجه ضد ادائها اللهجة الخليجية، قائلة: «انا اتكلم اللهجة اللي ابيها، اللي له علي شي يجي يحاسبني!».

وشاركت مغربي في السباق الدرامي خلال شهر رمضان بمسلسل «قلبي معي» من بطولة روجينا، وحسن كامي من مصر ويوسف الكعبي وعبد الله بن حيدر من الإمارات ومن الكويت محمود بوشهري ومن سورية ديما الجندي ونسيمة الضاهر، إضافة لأسماء عدة من الأردن والعراق.