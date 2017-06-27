بطولة لفيلم لبناني كوميدي يتم تصويره في شهر أغسطس

أميرة عزام

amira3zzam@

كاتبة مرهفة الحس جديرة التعبير بإحساسها وعينيها قبل كلماتها خلال ادائها.. استطاعت ان تكون الأولى لبنانيا في الوصول الى الجمهور بالتعبير عن آرائها العاطفية والاجتماعية.. طرحت العديد من الموضوعات المثيرة للجدل في مسلسلها الأخير «لآخر نفس» كانتهاء الشغف بعد مرور عدة سنوات من الزواج ومشكلة الهوية الفلسطينية ومشكلة الجنسية لأبناء الأم اللبنانية ومشكلة التعامل العصبي او الحنون مع الأبناء وغيرها من الأطروحات الاجتماعية الجريئة.



التقتها «الأنباء» حول شعورها بتلك الأطروحات وجديدها القادم في اللقاء التالي:

ما شعورك بردة فعل الجمهور تجاه «لآخر نفس»؟

٭ قبل أن أبدأ به كنت أعرف أنه سيثير الجدل وأن العديد سيرفض هذه الفكرة، فالإنسان يفتقد الشغف بعد 10 أو 15 سنة من الزواج وطبيعة الإنسان تجعله في اختيار صعب بين الشغف والأمان وإن اختار واحدة فسيفتقد الثانية ولا يوجد حل لتلك المشكلة!

وردك حول الاتهام بالتشجيع على الخيانة؟

٭ القصة لا تدور حول الخيانة، لكنها توضح الحياة وتعكس شيئا مهما بها، فالعلاقة تحتاج إلى وقت كي تتطور.



ولا يمكنني أن أتصور بعد ثلاثين حلقة من الحب أن يقوم بتقبيلها على جبينها، فالحياة ليست كذلك وأنا أعمل ما أكون مقتنعة به وهذا شيء واقعي ولا أفكر بمن يتقبل هذا الأمر أو لا.. فللأسف مجتمعنا يحكم كثيرا على أشخاص لا نعرف ظروفهم وبطريقة عشوائية.

هل لديك حل لهذه المشكلة؟

٭ أنا أكتب فقط لأعرض وأوضح فكرة لكن أنا لا يمكنني البحث عن حلول.

ماذا تقولين لمن أزعجتهم فكرة المسلسل؟

٭ لمن أزعجتهم الفكرة، يجب أن يعيدوا حساباتهم وأن يستمعوا إلى الرأي الآخر.

جديدك؟

٭ فيلم لبناني كوميدي فكرته جديدة وبه شيء بسيط من الرومانسية سنبدأ تصويره في اغسطس المقبل وسأقوم ببطولته مع شخصيات مميزة وهناك مسلسل لرمضان 2018 وقد يكون جزءا آخر لآخر نفس او فكرة جديدة كليا وسيكون أيضا على MTV.

هل تفكرين بطرح قضايا للأطفال ضمن كتاباتك؟

٭ العديد من المحطات لا تطلب ذلك ولا املك الوقت الكافي هذه الفترة.

هل ترغبين بتقديم برامج؟

٭ لم أفكر أبدا بتقديم برامج لأنها بعيدة عن شخصيتي. لكن لا نعرف ما قد يحدث بالمستقبل.

ما رأيك بالممثلين الذين يعملون بالإعلام؟

٭ ليست لدي مشكلة بذلك لكن يجب أن يقوم الإعلامي بدوره جيدا وأن يتوقف عندما يفشل.