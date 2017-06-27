شاركت الفنانة السورية كندة علوش الفترة القليلة الماضية في حفل إفطار يوم اللاجئين العالمي الذي أقامته مؤسسة «فرد» في إحدى المدارس الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر في مصر.



وشاركت كندة الأطفال السوريين الإفطار كما شاركتهم بعض الأحاديث لمساندتهم في الظروف التي يمرون بها بعد الحرب القائمة في سورية والتي جعلتهم يغادرون للإقامة في القاهرة مع أسرهم، كما شارك في الإفطار بعض العائلات السورية.

وعن مشاركتها في تلك الاحتفالية قالت كندة، في تصريح لها: «أحاول دائما أن أشارك في مثل هذه الاحتفاليات لدعم اللاجئين عموما واللاجئين السوريين خصوصا، بعدما أصبحت حال سورية بهذا الشكل واضطروا لمغادرتها وترك منازلهم وهذا شيء ليس بالسهل عليهم، وأشعر بالارتياح قليلا عندما أقدم لهم أي دعم نفسي ومعنوي».

وأضافت: «أنا أؤمن دائما بأن مسؤولية الفنان المشاركة في الأعمال الإنسانية قبل الأعمال الفنية وهذا أقل شيء من الممكن أن يقدمه أي فنان لهؤلاء الناس، وما أفعله أشعر بأنه في نطاق المسؤولية لا الرفاهية».