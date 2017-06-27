أصيب الفنان السوري جمال سليمان بجلطة في القلب دخل على أثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة ليلة الأحد في العاصمة بيروت لتلقي العلاج الأولي.

وأكدت مصادر مقربة من سليمان، بحسب مجلة «لها»، استقرار حالته الصحية تدريجيا، لكنه سيظل في غرفة العناية المركزة حتى يقرر الأطباء خروجه منها.

ويتردد أن سليمان التقى بأصالة بعد القبض عليها في بيروت بتهمة حيازة مخدرات، لكن لم يتبين ما إذا كانت هناك علاقة بين القبض على أصالة والأزمة القلبية التي أصابته في الليلة نفسها، والمعروف أن هناك موقف سياسي مشترك بين النجمين من الأزمة السورية.