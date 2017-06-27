نفت الفنانة السورية أصالة نصري علاقتها ببضع غرامات من مادة الكوكايين وجدت في علبة صغيرة داخل حقيبة لها، وقالت بعد توقيفها في مطار بيروت ان هناك من يريد الإساءة اليها لأسباب سياسية.

وكانت الفنانة أصالة (48 سنة) عائدة الى القاهرة برفقة زوجها المخرج المصري طارق العريان بعدما شاركت في إفطار رمضاني في فندق فنيسيا بدعوة من ايغل فيلم للإنتاج الفني، حيث غنت مقدمة مسلسل.

وأكدت ان هناك من يسعى للنيل منها، وأبدت انزعاجها من تكرار الأحداث المسيئة لها ولسمعتها كلما زارت لبنان، على خلفية مواقفها السياسية.

من جانبه، أمر النائب العام لمحافظة جبل لبنان كلود كرم بإطلاق سراحها، ونشرت صورة لها مع زوجها وشقيقها أنس على احد المواقع مع عبارة: الحمدلله، ومن ثم أكملت طريقها الى القاهرة.

وسبق لأصالة ان تعرضت للتوقيف في مطار بيروت عام 2014 بسبب مذكرة صادرة من الانتربول.

من جانبها، قالت الفنانة المصرية منى زكي، عبر صفحتها على فيسبوك: «أصالة بنحبك اوي والناس اللي بتحب الأذية ربنا ينتقم منهم».

وغردت المطربة الإماراتية أحلام تدافع عن الفنانة أصالة، وكتبت: «يا أصالة انت رمز وجبل شامخ ما يهزك ريح».