أميرة عزام

@amira3zzam

مذيعة ومعدة في اذاعة الكويت تقدم برنامج الثاني على الخط على اذاعة البرنامج الثاني واستمرت في هذا البرنامج لعدة دورات برامجية وكان نقلة نوعية في حياتها المهنية.. عن جديدها في العيد والجديد بعده التقتها «الانباء» في الحوار التالي:

ماذا يمثل لك الثاني على الخط؟

٭ يعتبر نقلة نوعية في حياتي المهنية بنجاحه المتكرر في عدة دورات برامجية وقد استفدت منه الكثير من حيث الأداء والتقديم والتوجيه من المخرج خالد العويس والبرنامج مستمر في العيد ايضا.

وماذا عن الدورة البرامجية القادمة؟

٭ ان شاء الله سأنتقل الى برنامج آخر جديد من حيث الفكرة والأداء وانا من محبي التجربة الجديدة والمواضيع المختلفة وهو برنامج هادئ يتحدث عن الشعر والفن مختلف تماما عما أقدمه حاليا اسمه «ليلة شعر»، سيكون على البرنامج العام يوميا الفترة المسائية وان شاء الله اوفق في تقديمه لانه نوع جديد علي وانا احب ان اتعلم واتجدد في الأداء دائما.

وماذا عن الطموح القادم؟

٭التلفزيون.. ومازلت في انتظار فرصة مناسبة لتقديم طرح تلفزيوني راق سواء منوعات أو سياسي فأنا احب المثابرة والتجربة الجديدة واطمح لبرنامج حواري سياسي في تلفزيون الكويت أو المحطات الاخرى.

كلمة اخيرة.

٭ شكرا لكل من دعمني من مسؤولين ومخرجين وحتى مستمعين والقادم افضل باذن الله والشكر موصول لـ«الأنباء» العزيزة.