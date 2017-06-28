«الترك برودكشن» ستقوم برفع قضايا على الحلقة التي ظهرت فيها حلا

أطلت البحرينية حلا الترك في حلقة العيد من برنامج «مجموعة إنسان» الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني. وكانت الحلقة قاسية على حلا، حيث تمت مواجهتها بالفيديوهات التي أحدثت بلبلة في الفترة الأخيرة، ويبدو أن ما قالته حلا لم يعجب والدها، الأمر الذي استدعى ردا قاسيا منه، حيث هدد بمقاضاة «ام بي سي» ومعاقبة ابنته وإبعادها عن الساحة الفنية.

وقالت حلا عن ملابسات فيديو تحدثت فيه مع والدها عن جدتها وتسببت في زعل بينها وبين دنيا بطمة، حيث قالت: «كنت متضايقة ومعصبة ولم أكن أعرف ماذا أقول، وأنا أعتذر منها مجددا وأطلب منها مسامحتي، لكنني لم أكن أعرف أن هناك من يصورني، وعندما عرفت عاتبته وقلت له ماذا سيقول الناس عندما يسمعون أنني تكلمت بطريقة غير جيدة عن والدتك، وسيقول أني بنت مو متربية».

وعلى مقطع من مقابلة تلفزيونية جمعتها بدنيا بطمة، أجابت فيه الأخيرة على سؤال حول ما إذا كانت أم حلا تزعل من تصرفاتها معها وأيدتها حلا فيه، حيث قالت دنيا بطمة: «عندما تعرف والدتها هي في أي صف، وماذا تأكل وماذا تشرب عندها يمكن أن نعرف إذا زعلت أم لا»، وسألها العلياني هل هذه هي الحقيقة فعلا؟ فأجابت حلا: «هذه ليست الحقيقة، أنا كنت متضايقة من والدتي ومع الأيام تصالحنا وتفاهمنا وقلت لها أنا آسفة واعتذرت عن كلامي في هذا اللقاء، لكن أنا لم أكن أعرف أنها ستقول هذا الكلام عن أمي».

كما تحدثت عن علاقتها بوالدها، وقالت: «هو حبيبي وتاج رأسي، وكل ما أملكه، هو كل شيء ولا أحب أن أراه زعلان، هو يعرفني جيدا ويشجعني، أنا ووالدي وناسة، لكن الوضع ليس كذلك دائما في هذه الأيام».

ويبدو أن كلام حلا لم يعجب والدها محمد الترك، فشن هجوما عليها وعلى والدتها وجدتها، ووصل به الأمر إلى حد تبرئه منها.

وتوعد الترك ابنته بمحاربتها ومنعها من العمل، مشيرا إلى أنها تابعة لشركة «الترك برودكشن»، التي ستقوم برفع قضايا على الحلقة التي ظهرت فيها حلا، وقال: «أنا أستغرب ابنتي بأي صورة قدمتني، حلا أظهرتني كاذبا وأني كنت أجبرك تغني، هل أنت مستانسة يا بابا؟ الأهم أن تكوني مقتنعة بما قلته، الآن أصحبت أمك حبيبتك، أين هي أمك ومن يدري عنها؟ حلا لن تكون في بلاتينيوم، الآن وباعتراف مني أقول لكم حلا لم تعد في الساحة الفنية، ولآخر يوم في حياتي سأحارب لكي تظلي بعيدة، لأن والدتك وجدتك غايتهما الفلوس فقط».

كما أعلن محمد الترك أنه تبرأ من حلا، حيث قال: «الآن صارت دنيا بطمة الفنانة دنيا بطمة، كم سهرت عليك الليالي عندما كنت تمرضين، لم يضعك أحد في حضنه وطبطب عليك، كما فعلت دنيا، لا يوجد لدي عائلة، أنا لدي أب وأخت وزوجة وبنت (غزل) وولدين وبس».