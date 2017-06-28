بعد أن نشر الفنان اللبناني مروان خوري تغريدة له عبر «تويتر» موضحا موضوع إزالة بعض أغانيه من على موقع «أنغامي»، ومصرحا بأن الأمر يعود للشركة الموزعة و«أنغامي» لأسباب متعلقة بالعقود وحقوق الأغاني آملا أن تتم تسوية الوضع قريبا، قال مروان إنه كان قد وقع عقدا مع شركة «قنوات» التي تتولى توزيع وتنسيق حقوق أغانيه عبر المواقع.

وتابع في تصريحات صحافية له: المشكلة الحاصلة هي نتيجة خلاف بين «قنوات» و«أنغامي» الذي أدى بنتيجته إلى حجب أغان عديدة لي ولمئات غيري من الفنانين، الأمر الذي أثار سخط المحبين الذي اعترضوا على حجب الأغاني خاصتي من على تطبيقهم، وقد صرحت بأن المشكلة هي مشكلة حقوق، الكلام الذي أثار شهوة من يدعون الصحافة، المسألة يجب أن تبقى محصورة في هذا المضمار وألا تأخذ حجما أكبر من ذلك، المشكلة هي بعقود بين الفنانين وشركتي «قنوات» و«أنغامي» ويجب أن تحترم العقود لأسباب أدبية وقانونية.