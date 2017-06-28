حققنا ما نريده في مناقشة قضية مهمة

عبدالحميد الخطيب

رد الفنان خالد العجيرب على بعض الانتقادات التي طالت مسلسل «بوطبيع» الذي عرض في رمضان عبر شاشة تلفزيون الكويت لجهة كثرة «الافيهات» والمط والإطالة في الاحداث، وقال: آراء الجمهور تجاه العمل متباينة، فكما أن هناك انتقادات توجد إشادات كبيرة ومثنية على القصة والأداء التمثيلي، في النهاية الناس أذواق وكل واحد يرى المسلسل من وجهة نظره، واعتقد أننا حققنا ما نريده من خلاله وناقشنا قضية مهمة، وبذل جميع الفنانين المشاركين مجهودا واضحا لنظهر بأفضل صورة، وخرج الفنان عبدالناصر درويش في المسلسل من «كركتراته» المعروفة وقدم شخصية جديدة وكان خفيف الدم.

وتابع العجيرب في تصريح لـ «الأنباء»: كوميديا «بوطبيع» راقية وبعيدة عن الإسفاف والابتذال ويكفي انه حصل على المركز الاول كأفضل عمل كوميدي في تلفزيون الكويت وحصد جوائز عديدة في مهرجان «المميزون في رمضان»، وللعلم أنا لا أتابع مسلسلاتي في رمضان نهائيا، لكن كنت أتابع «بوطبيع» مرتين يوميا للكوميديا التي فيه.

وتحدث خالد عن جديده، قائلا: أشارك مع طارق العلي وعبدالرحمن العقل وعبدالله زيد في فيلم «خميس وجمعة» الذي يعرض حاليا في دور السينما، وهو عمل يعتمد على كوميديا الموقف وفيه الكثير من المفاجآت، ولدي مسرحية «ولد بطنها» أيضا مع العلي والعقل ونخبة من النجوم، والمسرحية غير عن أعمالي السابقة، وفيها يظهر العلي بشكل مختلف ونتناول خلالها قضايا آنية، مع وجود إسقاطات سياسية، متمنيا أن تنال جميع أعماله رضا الجمهور.

جدير بالذكر ان مسرحية «ولد بطنها» تعرض على مسرح نقابة العمال بميدان حولي، وهي من تأليف بدر محارب، وإخراج عبدالعزيز صفر، وبطولة طارق العلي، عبدالرحمن العقل، ميس كمر، خالد العجيرب، مي عبدالله، خالد المظفر، نواف النجم، عبدالله الحمادي، حميد البلوشي وآخرون، وهي من إنتاج شركة «فروغي».