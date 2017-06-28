أيام قليلة ويبدأ عرض الأغنية المصورة الجديدة للفنان حاتم العراقي «يا هواكم» والذي صورها في جمهورية مصر العربية مع المخرج المصري جميل جميل المغازي، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك قنوات روتانا الموسيقية المختلفة، الى جانب قناة «روتانا» في موقع «اليوتيوب» ومجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر حاتم في كليب «يا هواكم» بإطلالات مختلفة ضمن سيناريو الكليب الذي حمل أجواء جميلة كلاسيكية تمت ترجمتها من خلال الصور المختلفة التي تنقلت بمجموعة من اللقطات المناسبة مع كلمات الأغنية التي طرحت ضمن أغنيات ألبوم «حاتم العراقي 2017» من كلمات الشاعر حسين الشريفي وألحان حاتم العراقي نفسه وتوزيع المايسترو مهند خضر، بعد أن تم تسجيلها صوتيا في استوديوهات حاتم العراقي بدبي.

هذا، وكان حاتم قد صور وعرض موال «عشق بغدادي» من نفس الألبوم الجديد 2017، ليكون أول مطرب يصور موالا بطريقة الفيديو كليب، حيث تضمن الألبوم خمس أغنيات، بالإضافة الى موالين اثنين، من إنتاج وتوزيع شركة «روتانا».