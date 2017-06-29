عبدالحميد الخطيب

باقة من أجمل أعمال «موسيقار الأجيال» محمد عبدالوهاب سيستمتع بها الجمهور الليلة عبر شاشة تلفزيون الكويت، وذلك من خلال سهرة غنائية طربية صورت تحت قيادة المخرج السينمائي المتألق أحمد الخلف ومن غناء نجمة «أرابز غوت تالنت» المغربية إيمان الشميطي وإشراف الملحن مشعل العروج.

وفي هذا الصدد، قال المخرج أحمد الخلف في تصريح لـ «الانباء»: «وهابيات» سهرة غنائية من الفن العربي الأصيل، تحتفي بـ«موسيقار الأجيال» الفنان محمد عبدالوهاب، وسيتم خلالها تقديم 6 اغنيات متنوعة من ألحان عبدالوهاب والتي قدمها مع أبرز المطربين وحققت نجاحا لا نظير له حينها ومازالت تحصد النجاح حتى يومنا هذا، مستطردا: الاغنيات هي «كل ده» كلمات مأمون الشناوي، «أمل حياتي» كلمات ‏أحمد شفيق كامل، «القريب» كلمات حسين السيد، «متى ستعرف؟» كلمات نزار قباني، «أهواك» كلمات حسين السيد، «مضناك» كلمات أحمد شوقي.

وأردف الخلف: تم غناء الاعمال السابق ذكرها غناء حيا وعزفها في الاستديو بمصاحبة العازفين، وصورت في العاصمة التركية إسطنبول بإشراف الملحن مشعل العروج، مستدركا: السهرة هي التعاون الثاني لي والملحن مشعل العروج مع تلفزيون الكويت، حيث قدمنا معا أنشودة «دع الأيام» للفنان عبدالله الرويشد والفنانة نوال الكويتية، والتي تم إنتاجها وتصويرها في إسطنبول لشهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر ان السهرة الغنائية «وهابيات» ستعرض مساء اليوم عبر شاشة تلفزيون الكويت حصريا، وهي من تقديم حصة اللوغاني، وشارك في اعدادها قاسم عبدالقادر وإبراهيم الضعيان ومن غناء إيمان الشميطي، بقيادة عازف القانون التركي ‏أي تاتش وبمشاركة عازف الأكورديون الفنان جيهون جيلكتان وعازف الكمان الفنان شفق، والسهرة فكرة وإنتاج «KING7 PRoduction» ومنتج فني «lightbug Media» وإشراف مشعل العروج وإخراج أحمد الخلف.