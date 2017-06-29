أكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات خالد الرشيدي انه وتأكيدا للدعم الذي تقدمه وزارة الاعلام للحركة الفنية بكل أجيالها، فإن الدعوة مفتوحة للاعمال المسرحية المتميزة التى قدمت خلال موسم عيد الفطر، بالاضافة الى جملة الاعمال السينمائية الكويتية الجديدة للتقدم الى لجنة «الشراء» بوزارة الاعلام .

وتابع رئيس لجنة الشراء بوزارة الاعلام خالد الرشيدي : من خلال متابعة دقيقة لعدد من أبرز الاعمال المسرحية وأيضا السينمائية الكويتية الجديدة لمسنا حالة من التطور والتميز والاحترافية العالية المستوى التى تدعونا في وزارة الاعلام وفي لجنة الشراء على وجه الخصوص الى فتح الباب لتلك الاعمال بشرط ان تتم الموافقة عليها وإجازتها من قبل الرقابة في وزارة الاعلام ليصار بعدها الى شراء تلك الاعمال وتقديمها من خلال الفضائية الكويتية، وهو ما يشكل دعما إضافيا لتلك التجارب المسرحية والسينمائية التى نفتخر بها ونعتز.

وقال الرشيدي: يأتي هذا التوجه بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وأيضا وكيل وزارة الاعلام طارق المزرم، اللذين يباركان الجهود الخاصة بدعم التجارب المسرحية الشابة والمتميزة ضمن توجه للاحتفاء بجيل الشباب وتقديم الدعم المادي والمعنوي للتجارب الفنية الجديدة والتى تثري تجربتنا الفنية والاعلامية على حد سواء والتى تؤكد دائما ان «الاعلام» هي الحاضنة الأساسية للإبداع الفني والإعلامي في كويتنا الغالية .

وقال خالد الرشيدي في ختام تصريحه: مثل هذه المبادرة من شأنها استقطاب جميع الاعمال المسرحية التى قدمت خلال الموسم الحالي بالإضافة الى الأعمال السينمائية الكويتية الجديدة، وكما اسلفنا فإن الشرط الاساسي هو الجودة والتميز وايضا موافقة الرقابة في الوزارة على عرض تلك الأعمال .