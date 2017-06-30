تخلت الفنانة حلا الترك عن الحساب الخاص بها على موقع «إنستغرام»، وأنشأت حسابا جديدا لها على الموقع نفسه، لا علاقة له بوالدها محمد الترك، والذي كان قد تعرض للاختراق أكثر من مرة كما سبق لمحمد الترك أن قال.

وفي حسابها الجديد ردت حلا بطريقة مباشرة على محاربة والدها لها عندما قال انه سيمنعها من الفن وسيحاربها لآخر يوم في حياته، من خلال الإعلان عن إدارة أعمالها الجديدة ممثلة بحسن السيد حسن مديرا، الذي يعمل لمصلحة «ام بي سي»، كما أشارت إلى أنها متعاقدة فنيا مع شركة «بلاتينيوم ريكوردز»، علما أن حساب حلا الجديد على «إنستغرام» لا يتضمن أي صور، ما عدا صورة كبيرة لها.

وقد نشرت الفنانة حلا الترك عبر حسابها على «إنستغرام» مجموعة من الصور بالأبيض والأسود. وأرفقتها بأقوال باللغة الإنكليزية منها: «لا تخف من أن تتكلم. استمر في المكافحة من أجل أحلامك»، و«السعادة والثقة من أكثر الأشياء التي يمكنك ارتداؤها جمالاًَ ».

كما كتبت: «لن نحقق النجاح ونصفنا يعيش في الماضي. ندعو أخواتنا حول العالم إلى أن يتحلين بالشجاعة وأن يعتمدن على قوتهنّ الذاتية ويستفدن من طاقتهن الخاصة».

وجاء ذلك بعدما نشرت مها الترك جدة حلا صورة لحساب الأخيرة الرسمي على «انستغرام» وعلّقت: «تابعوا حساب حفيدتي حلا الفنانة المليونية برعاية شركة بلاتينيوم ريكوردز. الله يحفظها ويبعد عنها كل الحساد».

من ناحية أخرى ردت منى السابر على طليقها محمد الترك وزوجته دنيا بطمة بنشر صور لحماتها مها الترك وأولادها الثلاثة عبدالله ومحمد وحلا، بدا فيها الصغير عبدالله وهو يرفع شارة النصر، وعلقت عليها: «الله يحفظكم ولا يحرمني منكم».

وكان محمد الترك قد شن حملة عنيفة على ابنته حلا وصلت إلى حد التبرؤ منها، كما هاجم طليقته منى السابر في أخلاقها وانتقد معاملة والدته له، مشيرا إلى أن همها الوحيد هو طلاقه من دنيا بطمة، وكذلك أطلت دنيا بطمة على «سناب شات» واتهمت حلا بأنها تعاني من مرض «انفصام الشخصية».