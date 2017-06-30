العمل جذب الأطفال وأولياء أمورهم

خلود أبو المجد

عبرت النجمة إلهام الفضالة عن سعادتها عن الأصداء التي حققتها مسرحية «كلمة السر شرارة»، والتي تتواصل عروضها على خشبة مسرح مركز تنمية المجتمع في منطقة العدان، لافتة إلى أن العمل حظي بحضور جماهيري كبير، وحمل رسالة مسرحية هادفة للطفل من حيث الأهداف والطرح والشكل.

وأضافت الفضالة أن العمل استطاع أن يجذب الجمهور المسرحي سواء من الأطفال أو حتى أولياء أمورهم الذين حضروا معهم، حيث انه تضمن عدة قيم وطنية وتربوية وإنسانية عبر طرح مبسط احترم عقلية الطفل.

وحول الشخصية التي جسدتها في العمل، قالت: لقد قدمت للمرة الأولى دور امرأة شريرة اسمها «شرارة» تحاول محاربة الخير، والعمل على تسيد الشر والنفوذ والسلطة، حيث تلقي القبض على الفتاة الطيبة فرح الصراف بمساعدة حرسها الأشرار وصديقها يعقوب عبدالله، وتلقي بها في السجن لديها في المغارة، لكن هذه الفتاة تتخلص من هؤلاء الأشرار بعد كشفها كلمة السر وهي «سلام» والتي تحمل معاني سامية تدل على الخير والسلام والتعاون بين الناس.

وأضافت: العمل من تأليف عبدالأمير رجب وإخراج علي العلي، ويشارك فيه عدة ممثلين، يعقوب عبدالله، حسين المهدي، فرح الصراف، سعود بوعبيد، شهد الكندري، شاهين، علي الموسوي، سينوغرافيا فهد المذن، كلمات الأغنيات محمد الشريدة، ألحان صهيب العوضي، الفرقة الاستعراضية بقيادة «جلكسي غروب»، من إنتاج شركة «المحار».

وأردفت الفضالة: تعتبر المسرحية نقلة مهمة في مسيرة مسرح الطفل، كونها تضمنت طرحا مسرحيا متوازنا، وشكلا جميلا في الخشبة خلال الديكور والإضاءة والسينوغرافيا والصوت، يضاف إلى ذلك اقترابها من الطفل كثيرا من خلال البساطة في الطرح، لافتة إلى أن مثل تلك القيمة المسرحية تستحق أن تمثل الكويت في ملتقيات أو مهرجانات مسرحية.