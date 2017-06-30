سعيد بمشاركة بوعدنان غناء مقدمة «عزوبي المول»

أحمد الفضلي

يستعد الفنان مطرف المطرف لتنفيذ مشاريعه الفنية القادمة والتي تشكل مفاجأة لجمهوره، حيث يستعد النجم الشاب لتقديم مشروعين فنيين دفعة واحدة، الأول يتمثل في أغنية يتم تجهيزها حاليا لطرحها في الأسواق الفترة المقبلة بنظام «السينغل» وهو الأسلوب الذي يتبعه عدد كبير من نجوم الساحة الفنية حاليا في ظل تراجع أعداد شركات الانتاج الفني، والمشروع الآخر يتمثل بألبوم غنائي.

من جانبه، ذكر مطرف انه سعيد جدا بالاطلالة على جمهوره بأغنية «سينغل» والبوم غنائي كامل، موضحا أن الأغنية الجديد يتم تجهيزها حاليا لطرحها، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وأضاف مطرف خلال حديثه لـ «الأنباء» أن المشروع الثاني يتمثل في ألبوم غنائي يتعاون من خلاله مع كوكبة من نجوم الشعر الغنائي وكذلك العديد من الاسماء البارزة على مستوى الملحنين، وذلك بقصد إنتاج البوم متكامل للجمهور سيطرحه أغسطس المقبل في حال استمرت الأمور كما هو مخطط لها مسبقا.

وفيما يتعلق بمشاركته بالدراما الإذاعية الرمضانية هذا العام من خلال المشاركة بغناء مقدمة مسلسل «مول الهوايل»، قال مطرف انه سعيد جدا بهذه المشاركة التي نتج عنها العديد من ردود الافعال الرائعة، خصوصا ان هذه المشاركة جمعته بعملاق الكوميديا الخليجية الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا الذي شاركه في غناء المقدمة خلاف تجسيده لدور البطولة في العمل إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما الاذاعية والتلفزيون الكويتية والخليجية.