عبدالحميد الخطيب

«عاودني التعب، وقد حجزت بالمستشفى لمدة 5 أيام وخرجت في العيد، والآن أراجع الأطباء لإجراء بعض الفحوصات اللازمة لمتابعة حالتي»، هذا ما قالته الفنانة أمل عباس عندما سألناها عن حالتها الصحية هذه الفترة.

وأضافت: أعاني من نفس الأعراض التي جاءتني منذ فترة، و«سويت منظار» والحمد لله النتائج إيجابية وطمأنني الأطباء وقالوا إنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وأشكر كل من يسأل عني وكل عام والجميع بخير وبسلامة.

وتابعت عباس في تصريح لـ «الأنباء»: قررت أن آخذ فترة راحة حتى أتماثل للشفاء بإذن الله، لذلك أنا غير موجودة في مسرحيات العيد، معبرة عن سعادتها بالأصداء القوية لمسلسل «اليوم الأسود».

وأردفت: ردود الأفعال حول المسلسل ممتازة، وأعتبر دوري الذي قدمته فيه إضافة لي، مثنية على جميع المشاركين في العمل لما بذلوه من مجهود للخروج في أفضل صورة.

واستطردت: «اليوم الأسود» حاز مراكز متقدمة في استطلاع رأي الجمهور في أكثر من جهة، وهذا يدل على أنه لامس الواقع وناقش قضايا قريبة من الناس.

وأكملت: دور الدراما هو عرض الواقع بمصداقية وشفافية وهذا ما توفر في «اليوم الأسود» الذي كان مكتمل العناصر سواء من التأليف للكاتب فهد العليوة أو الإخراج للمبدع احمد المقلة أو للأداء التمثيلي للنجوم المشاركين «حسن البلام وإلهام الفضالة ومحمود وعبدالله بوشهري وشجون ونور غندور وأسيل عمران وعبدالمحسن القفاص وعيسى ذياب وسعود بوشهري وزينب غازي واحمد الهزيم وغيرهم».

وعن مسلسل «إقبال يوم أقبلت» ولماذا لم تشارك فيه رغم أنها صرحت بذلك؟ ردت: بالفعل وقعت العقد للمشاركة في العمل لكن «ما في نصيب أكون معاهم» وظهرت فقط في «اليوم الأسود»، مؤكدة على انه لا توجد أي خلافات بينها وبين فريق «إقبال» وتربطها بهم علاقة قوية.