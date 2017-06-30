مفرح الشمري

شيعت الحركة الفنية الكويتية يوم أمس أحد روادها إلى مثواه الأخير، حيث اكتظت مقبرة «الصليبخات» بعدد كبير من أهل الفن والإعلام والثقافة في وداع الراحل الفنان أحمد العامر، الذي وافته المنية امس الأول في احد المستشفيات الألمانية.

الراحل أحمد علي العامر، وهو من مواليد الكويت عام 1948، ووالد الشهيدة وفاء العامر بدأ حياته الفنية «مونولوجست» ثم ممثلا ومخرجا في الإذاعة وفي عام 1965 شارك في حفلة للمرة الأولى مع الفنانين إسماعيل ياسين وشكوكو والمطربة نجاة الصغيرة على خشبة مسرح نادي القادسية الرياضي، فحقق نجاحا أهله إلى الانطلاق في الكوميديا والمونولوج. وهو من مؤسسي فرقة المسرح الكويتي 1964 الذي انضم اليها الراحل في الأول من يونيو 1964 وشارك في التمثيل في عدد من الأعمال بينها «بغيتها طرب صارت نشب»، «ناس وناس»، وهو منتج الفيلم السينمائي «الصمت».

«الأنباء» تتقدم من أسرة الراحل بأحر المواساة والتعازي، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله ذويه الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).