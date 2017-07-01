أطلق «لو» ويستعد لعدة حفلات وجديده «أش»

بشار جاسم

طرح الفنان الشاب عبدالعزيز لويس اغنيته الجديدة «لو» كلمات مشاري ابراهيم ومن الحانه وتوزيع طلال العيدان ومكس ماستر طيف عادل.. واجواء الاغنية تحمل الرتم السريع بالكلام المليان بالعتب، وفكرة الاغنية جميلة وهي ان «ما في احد يموت من فراق احد» والكلمات تقول:

لو في حد يموت من فراق أحد..

ما بقى واحد على هالدنيا..

فارقوا اغلى.. لا واحلا بعد

وظلت الدنيا مثل ما اهيا..

وضعنا أصلا معدوم وممل..

كيف أعاتبلي أصم ما يسمع؟!

لا رضى قلبي ولٓهوه اللي زعل..

روح وهالمره بعد لا ترجع

وعن تصوير الاغنية يقول: لا انوي تصويرها بطريقة الفيديو كليب، واستعد لـ ٣ حفلات ان شاء الله للصيف ابتداء من جدة بتاريخ ٧/١ وحفلة في الكويت ٧/٣ مع كل من شمة حمدان، محمد الشحي، عبدالسلام الزايد وحفلة في دولة عمان الحبيبة تجمعني بالفنان بدر الشعيبي في تاريخ 13 الجاري وبعدها سأطرح اغنية اسمها «أش» من كلمات مشاري ابراهيم والحاني وتوزيع الموزع بدر كرم بتكون بفترة بسيطة بعد اغنيتي «لو» اللي اتمنى ان تنال اعجاب جمهوري في الخليج والوطن العربي