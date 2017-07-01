أحمد الفضلي

أعربت المذيعة د.نورة عبدالله عن بالغ سعادتها بردود الأفعال التي واكبت آخر تجاربها الإعلامية والمتمثلة في المشاركة في تقديم البرنامج الحواري الفني «سراي» الذي قدمته مع زميلها المذيع فيصل العجمي عبر قناة العدالة الفضائية طوال أيام شهر رمضان الماضي.

وأفادت نورة، في حديثها لـ«الأنباء»، بأن البرنامج حصد نسبة مشاهدة كبيرة على مستوى الكويت وخارجها التمستها من خلال ردود أفعال جمهورها عبر حساباتها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من زملائها الإعلاميين والإعلاميات، ومن خلال المقربين منها لما تطرق إليه البرنامج من مواضيع مهمة على صعيد الدراما الرمضانية الكويتية والخليجية، خلاف استضافته عددا كبيرا من نجوم الدراما المحلية، ورصده كل كبيرة وصغيرة في السباق الدرامي الرمضاني خلال حوارات مثيرة من النجوم ومداخلات هاتفية ساهمت في كشف ما جرى خلف كواليس لوكيشنات الأعمال الفنية.

وفيما يتعلـــق بإمكانيــــة استمرارهـــا بقناة العدالة أو العـــــــــودة لتلفزيــــــون الكويت، قالت انها تمتلك حاليا عدة عروض منها عروض خاصة بقنوات كويتية وأخرى خليجية، خلاف عرض آخر يعود بها للعمل من جديد إلى تلفزيون الكويت، وتدرس حاليا الأفضل من بين هذه العروض قبل اتخاذ القرار المناسب، خصوصا أنها تدرك ان قرار الاستمرار في «العدالة» او العودة إلى تلفزيون الكويت يعد من القرارات المهمة التي ستحدد مستقبلها، موضحة أنها كانت سعيدة جدا بالعمل في «العدالة» التي تشهد حاليا نقلة نوعية من كل الجوانب ولديها عرض للاستمرار في القناة لكن قرارها سيحدد في الفترة المقبلة.

وحول اختلاف العمل في القطاعين الخاص والحكومي، لاسيما أنها عملت بعدة قنوات خاصة وحكومية، ذكرت أنها ومن خلال مسيرتها الإعلامية عملت في العديد من القنوات الخاصة والحكومية وكانت أول مذيعة كويتية تخوض تجربة العمل بالقنوات الخاصة غير الكويتية ولم تلتمس خلال عملها اختلافا كبيرا، مشيرة إلى أن الاختلاف يكمن في نوع الفريق الذي تعمل معه، فمتى ما كانت هذه المجموعة جيدة وجادة بالعمل يحقق لها ولكل الفريق الراحة وإمكانية الإبداع.

وعن مشاركتها في تقديم المهرجانات الكبرى مثل «هلا فبراير» وغيرها من المهرجانات، ردت نورة: تقديم المهرجانات يعد من التجارب الممتعة، خصوصا في حال كان المهرجان من المهرجانات الكبرى لكونك تلتمس نجاحك وتجاوب الجمهور معك بشكل مباشر خلاف تقديمك لنجمهم المفضل، وهذا يمكنك من رؤية السعادة في عيونهم، وأضافت أن تجربة المشاركة وتمثيل الكويت في حفل «اكسبو ميلانو» تعتبره من أبرز محطاتها ومحل فخر واعتزاز لها ولأي إعلامي يمثل بلده في حدث عالمي.

وفيما يتعلق بإمكانية التحول للعمل في التمثيل، ذكرت نورة أنها سبق أن رفضت منذ بدايتها في العمل الإعلامي العديد العروض الخاصة بخوض تجربة التمثيل، مبررة أسباب رفضها بعدم اقتناعها بخوض التجربة على مستوى التلفزيون والمسرح رغم عشقها الكبير للمسرح وحرصها على متابعة كل صغيرة وكبيرة في المسرح.