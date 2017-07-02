أحمد الفضلي

فاجأ رئيس اتحاد كرة القدم السابق د.الشيخ طلال الفهد طاقم عمل وفناني المسرحية الكوميدية الاجتماعية «مبروك ما ياكم» التي تعرض حاليا على مسرح نادي اليرموك بزيارتهم اثناء عرض يوم الجمعة الماضي، حيث دخل الفهد الى المسرح بشكل مفاجئ وشاهد المسرحية مع الجمهور الحاضر قبل ان يتوجه الى الكواليس بعد ختام العرض.

وقام الفهد بالتحدث مع الفنانين المشاركين في المسرحية وتقديم عدد من النصائح وتبادل الحديث معهم عن عدة أمور تتعلق بالمسرحية والرياضة الكويتية التي غالبا ما تناقش في مسرحيات البلام على امتداد الاربع سنوات الماضية.

وتعد زيارة الفهد لمسرح البلام هي الثالثة له، حيث اعتاد كل عام وعلى امتداد السنوات الثلاث الماضية زيارة وحضور مسرحيات «جروب البلام» على مسرح نادي اليرموك كنوع من الدعم للبلام وبقية فريق العمل المشارك في هذه المسرحية وغيرها من المسرحيات التي قدمت في السنوات الماضية.

والجدير بالذكر ان مسرحية «مبروك ما ياكم» تعرض بشكل يومي بدءا من اول ايام عيد الفطر الماضي وتشهد حضورا جماهيريا كبيرا تأليف أحمد العوضي وإخراج عبدالله البدر، وإنتاج شركة «لا دو ري» للإنتاج الفني، ويشارك في بطولتها كل من حسن البلام والنجمة البحرينية زهرة عرفات وأحمد العونان ومبارك المانع وفهد البناي وريم ارحمه ومحمد الرمضان وعبدالعزيز النصار.