مشتاق للعمل في المسرح.. ونجاح أعمالي الرمضانية أسعدني

أحمد الفضلي

اعرب الفنان القدير جاسم النبهان عن ارتياحه لردود الافعال التي واكبت أعماله الرمضانية لهذا العام التي تنوعت بين أعمال درامية وأخرى توعوية، حيث ظهر النبهان من خلال السباق الرمضاني الماضي بثلاثة أعمال هي «كان في كل زمان» و«كحل اسود قلب ابيض» و«سهيل ورحلة السندباد».

واكد النبهان خلال حديثه لـ«الأنباء» ان النجاح الذي تحقق في هذه الأعمال كان ثمرة مجهود كبير قدمه والعاملون فيها من فنانين ومؤلفين ومخرجين وكافة فرق العمل، وقال: اجتهد الجميع لتقديم أعمال جيدة تليق بالمشاهدين من داخل وخارج الكويت، موضحا انه سعيد بردود الافعال التي حصدتها هذه الأعمال التي حرص هذا العام ان تكون متنوعة وذات قيمة فنية، حيث قدم من خلال دوره في مسلسل «كحل اسود قلب ابيض» حقبة زمنية جميلة من ماضي وتاريخ أهل الكويت وهذا النوع الأعمال غالبا ما تحصد نسبة مشاهدة جيدة، وتابع: أغلب المشاهدين يعشقون اللون التراثي في الأعمال الفنية.

واضاف النبهان ان بقية مشاركته لم تختلف عن «كحل اسود قلب ابيض»، حيث كانت تحمل رسالة فنية وتوعوية وبالأخص مسلسل «سهيل ورحلة السندباد» لكونه من الأعمال التي تزيد الوعي عند أبناء الجيل الحالي، متمنياً استمرار هذا العمل وغيره من الأعمال التوعوية في الأعوام القادمة لما يحتويه من قيمة فنية وتوعوية.

وفيما يتعلق بتقييمه للأعمال التي عرضت في رمضان الماضي، رد: هناك أعمال كانت ناجحة بشهادة الجميع، خصوصا أن أعمال هذا العام شهدت تنوعاً كبيراً من حيث النص وفكرة العمل وطابعه وكان للجميع جهد كبير يستحق الثناء، لكن في الوقت ذاته قدمت أعمالاً لا ترتقي ان تقدم كأعمال فنية كويتية، وانا استغرب كيف تتم اجازة مثل هذه الأعمال من خلال الجهات الرقابية التي اراها امام مسؤولية كبيرة في المرحلة القادمة بعملية اجازة النصوص كي لا نرى أعمالا مشابهة لما رأيناها في هذا العام.

وعن امكانية وجوده في المسرح بالفترة المقبلة، اكد انه مشتاق للعمل في المسرح لكن في ذات الشكل والمضمون الذي قدمه بالماضي، موضحا ان هذا الامر من الصعب حاليا بعد افتراق عمالقة المسرح الكويتي عن بعضهم البعض وكذلك وفاة نجوم كبار قدموا الكثير للمسرح وصعوبة هذا الامر ممن يجعله يأخذ دور المشاهد لما يقدم من أعمال على خشبة المسرح الكويتي.

وحول إمكانية خوض تجربة الإنتاج الفني قال النبهان: الإنتاج الفني شيء جميل واعتقد ان اغلب فناني الكويت تحولوا الى منتجين حاليا، وانا عندي مشكلة بما يتعلق بالإنتاج الفني، وهي باختصار اني «معندي فلوس عشان انتج» ومتى ما توفر المال سأكون قادرا على خوض التجربة، خصوصا وان هناك مشروعاً لتنفيذ أعمال للكاتب الراحل عبدالأمير التركي فهي موجودة وتحتاج فقط لمن ينتجها.