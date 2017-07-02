عبر الفنان يوسف العماني عن سعادته بعد طرحه أغنية «شكرا» من ألحانه وغنائه، والتي لامس من خلالها قضية اجتماعية حساسة. وقال العماني، في تصريحات صحافية له: أنتجت أغنية «شكرا» من كلمات عثمان المنصوري، وتوزيع ميثم علاء الدين، ومكس وماستر طيف عادل، وإنتاج شركة أوبرا استديو للإنتاج الفني، لأشكر وأميز بين الناس الذين أحبوني، والآخرين الذين ابتعدوا عني.

وحول الفكرة من الأغنية، قال: خاطبت في الأغنية الأشخاص أصحاب المواقف الرائعة في حياتي، وقلت لهم شكرا، عندما نسمعها نسمع كلاما يتناول الطرفين، الطرف الذي يضم أشخاصا وقفوا معي، والآخر الذي يضم أشخاصا خيبوا ظني. وأضاف: طرحت «شكرا» لأنني أحببت الفكرة، وهي تلامس المجتمع، فعندما يمر الشخص بضيق والله يفرج أموره، عليه أن يتأمل في الناس، وأن يميز الذين وقفوا معه ممن تخلوا عنه.

من جهة أخرى، قال: جاء طرح أغنية «سينغل» مع الألبوم لأننا نعيش في عصر السرعة من جهة، وبسبب ابتعادي فترة عن طرح الأغاني من جهة أخرى. وأردف: نحن الآن في عصر السرعة، كما أنني بحاجة إلى رصيد من الأغنيات كي أتمكن من الوقوف والغناء على المسرح.

وحول مشاريعه المقبلة، رد العماني: سأصور أغنية «شكرا»، كما أجهز لأغنية جديدة اسمها «طمنوني»، تتكلم عن الشخص الذي يفارق أهله، ومؤخرا أغنياتي كلها تلامس المجتمع، وخاصة «شكرا» و«طمنوني» التي تناسب الأهل الذي يسألون أبناءهم المسافرين أو اللاجئين عن أحوالهم بعد الفراق، وسننتج الأغنية مباشرة كفيديو كليب.