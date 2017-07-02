العرض ينادي بالتمسك بالقيم والبعد عن الفتن والعنصرية والاهتمام بالبناء والتنمية

عبدالحميد الخطيب

يواصل فريق مسرحية «جنوب افريقيا» تقديم عروضه على مسرح نادي القادسية الرياضي بحولي وسط حضور جماهيري كبير، حيث فاجأ الفنان القدير عبدالعزيز المسلم الجميع بعمل مسرحي جديد في كل عناصره وأدواته الفنية، فضلا عن استعانته بفريق استعراضي حرك جنبات المسرح وجعل الأجواء أكثر إثارة وفرحا وكوميديا.

من جهته، ثمن الفنان شهاب حاجية ما يقدمه مسرح السلام من أعمال تليق بتاريخ المسرح في الكويت، ليس فقط في نوعية العروض والأفكار بل في الجودة التي يعمل عليها من أجل أن يشعر المتفرج بأنه في عاصمة أوروبية من حيث التنظيم والدخول والخروج والمقاعد والإضاءة والموسيقى والديكــــور وغيرها، مشيرا إلى أن مسرحية«جنوب افريقيا» تعد من الأعمال المهمة في الجوهر والشكل العام، ملمحا إلى ان المسرحية تنبئ بوجود مدرسة فنية جديدة يقدمها المسلم تتوافق مع طريقته وتعامله مع المسرح الجماهيري الذي يعتمد على الفكر المستنير وعدم خدش الحياء لكنه يبدع في الإثارة والكوميديا، مشددا على أن جميع عناصر العرض يعمل كل منها في مكانه الصحيح.

وأشار حاجية إلى انه رغم حالة الإبهار التي تقدم على المسرح فإن العمل ينادي بالتمسك بالقيم والبعد عن الفتن والعنصرية والاهتمام بالبناء والتنمية، فضلا عن تنمية الشعور الوطني من خلال حكاية اجتماعية اقتصادية سياسية، مبينا أن العرض وضع يديه على العديد من القضايا ويطرحها بشكل رائع على المسرح، مستدركا: مهما كان حجم المجهود والتعب الذي يقوم به فريق العمل إلا أن لحظات تصفيق الجمهور وابتسامته تنسي الجميع أي شيء، مشددا على ان العمل رائع وسيظل مفتوحا امام الجمهور في ظل هذا الإقبال الكبير.

وتابع حاجية: الشكل العام للمسرح يبعث على الفخر، حيث إن أعمال الديكور التي تم بناؤها تشعر الجمهور بأننا نعيش في جنوب أفريقيا بالفعل، بالإضافة الى الإضاءة والخدع والحيوانات المفترسة والأشباح وغيرها التي تجول القاعة، والتي تزيد من المتعة ليس فقط لدى الحضور ولكن أيضا لدى الفنان الذي يظهر على المسرح وسط قاعة كبيرة ممتلئة بالمتفرجين، معتبرا أن المسرحية حالة من الكوميديا الراقية التي لا تهدأ طوال العرض في ظل وجود عبدالعزيز المسلم وهيا الشعيبي وأحلام حسن وسعيد الملا وغيرهم، لافتا إلى ان هذه الأمواج من الجماهير التي تتوافد على نادي القادسية جعلت فريق العمل يقدم عرضا جديدا كل ليلة.