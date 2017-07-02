بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بينها وبين والدها محمد الترك، والتي أدت إلى تبرئه منها، خضعت الفنانة البحرينية حلا الترك لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها مرتدية ملابس باللون الأسود، وتجمع شعرها إلى الخلف، في إطلالة حزينة.

وعلقت حلا على الصور: «لا تخف من أن تتكلم.. استمر في المكافحة من أجل أحلامك.. السعادة والثقة هي أجمل الأشياء التي يمكنك ارتداؤها.. لن نحقق النجاح ونصفنا يعيش في الماضي».

يذكر أن حلا كانت قد صرحت، خلال استضافتها في برنامج «مجموعة إنسان»، بأن دنيا بطمة هي التي كانت تضع لها الماكياج الكثيف، والذي كان يتسبب في الهجوم عليها، كما أكدت أنها لم تكن على علم بما ستقوله دنيا عن والدتها خلال استضافتهما في أحد البرامج الفنية، وقد أثارت هذه التصريحات غضب والدها وزوجته.