عبدالحميد الخطيب

أكد الفنان والمنتج عبدالمحسن العمر استمرار عروض مسرحية «شوبيز» وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحصده على مسرح كيفان، وقال العمر: نجاح «شوبيز» واستمرار عروضها يعود الى أنها تنتمي الى المدرسة المسرحية التي تسير عليها مؤسسة «ستيج غروب» والتي تعتمد على أجواء الإبهار في عروضها المسرحية والتي كانت جلية بشكل كبير في معظم الأعمال مثل «مدينة الزنوج، مصنع الكرتون، بيت الحلاو» وغيرها، مشيرا الى انه قد وضع اللمسات والخطوط العريضة على هذه المسرحية مع المؤلف جاسم الجلاهمة قبل أن يتسلمها الفنان بدر الشعيبي الذي أبلى بلاء حسنا واستطاع أن يخرج بها كما أراد.

وتابع العمر: الفنان بدر الشعيبي يعد أحد أبناء مؤسسة «ستيج جروب»، حيث عمل فيها وتدرب من مخرج منفذ الى أن أصبح مخرجا وكان من المفترض ان يتم هذا التعاون في هذا العمل في العام الماضي إلا أن ارتباطه في عمل مع شركة أخرى حال دون ذلك، حيث أن تواجده في هذا العمل يعد استثمارا لأبناء المؤسسة، مشيدا بأدائه وفريق المسرحية الذين يواصلون عروضهم بشكل راق.

وكشف العمر عن أنه يعمل خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم أعمال مسرحية طوال العام ولاسيما في مسرح الكبار ولكن من خلال مدرسة خاصة به بعيدا عن المدارس المسرحية التي يقدمها كل من عبدالعزيز المسلم وحسن البلام وطارق العلي، بعدما استثمر مسرح جمعية شرق لسنوات مقبلة، لافتا الى أن تقديمه لثلاثة أعمال مسرحية هذا الموسم هو من أجل التوسع الذي كان يراوده منذ فترة.