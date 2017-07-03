أميرة عزام

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أكد المخرج السينمائي عادل سرحان لـ «الأنباء»، أن جديده فيلم «كسر الندي» وهو لبناني - سوري مشترك، بمشاركة أبطال من تونس والمغرب ومصر. وقال: يحكي الفيلم عن طفل وأمه ومعاناتهما من حروب الإرهاب، هي أكبر مشكلة يعيشها العالم العربي، لافتا إلى أن التصوير سيبدأ في أكتوبر المقبل وأنه صاحب الفكرة والقصة.

وبين أن عددا من المؤلفين شاركوا في كتابة وتوثيق العمل، منهم ريما غيث من لبنان وندى من سورية، وسيتم التصوير في أكثر من دولة منها أميركا وسورية ولبنان.

وعن جديده في إخراج الكليبات الموسيقية، قال إنه سيقدم مجموعة كبيرة من الكليبات هذا الصيف لعدد من الفنانين مثل محمد علي وعاصي الحلاني وأمل زبيد ونادر عتات وغيرهم.