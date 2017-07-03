أحمد الفضلي

بعد فترة غياب عن المهرجانات الفنية لفترة ليست بالقصيرة اختار الفنان حمد المانع العودة من جديد والمشاركة بفعاليات الاحتفالات الخاصة في اختيار الكويت عاصمة الشباب العربي للعام 2017 والتي من المنتظر ان تمتد الى 19 يوما بدء من يوم 10 الجاري وصولا الى يوم 29 من الشهر ذاته وتشهد اقامت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإدارة وإشراف المسؤولين بالمجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب.

ومن المقرر ان يسجل المانع حضوره في فعاليات الاحتفالات من خلال المشاركة في مهرجان «ليلة الأغنية الكويتية» والذي من المنتظر اقامته 10 الجاري بمشاركة كوكبة من نجوم الساحة الفنية الكويتية من فئة الشباب، حيث سيشارك المانع الغناء كل من الفنان سلطان مفتاح والفنان فهد السالم والموهبة شيخة الهندي وستكون بقيادة الماسترو راشد النويشير.

ومن المنتظر ان يحضر المانع استعداده للحفل في الأيام القليلة المقبلة بإقامة عدة بروفات على مسرح عبدالحسين عبدالرضا الذي سيستضيف الفعاليات الغنائية للاحتفالات، وسيقدم الفنان الشاب العديد من اغانيه وكذلك اغاني اخرى لفنانين كويتيين وغير كويتيين.

والجدير بالذكر ان الفنان حمد المانع يعد من ابرز الفنانين الكويتيين واشتهر كثيرا خلال فترة اواخر التسعينيات قبل ان يختفي فترة عن الساحة الفنية الكويتية قبل ان يعود مؤخرا.