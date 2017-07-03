عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الممثلة شكران مرتجى عن صمتها، وكشفت عن غضبها من فكرة تعميم كل «مصيبة» أو كارثة على جميع الفنانين. وكتبت شكران: «مو مسموح بكل مصيبة وكارثة وغلطة ومشكلة التعميم على الفنانين، رجاء كل شي واضح، ماحدا بيشبه حدا، إذا طبيب غلط صاروا كل الأطبا غلطانين؟ يمل».

وانهالت التعليقات من قبل جمهور مرتجى على التعليق، حيث اشادوا بكلامها، ومنهم من سأل من تقصد في كلامها، وعن أي موقف تتحدث بالتحديد.

يذكر أن شكران مرتجى أطلت في الموسم الرمضاني بمسلسل «باب الحارة 9»، حيث جسدت دورين في العمل هما «فوزية، وسكرية».