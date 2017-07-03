كعادتها المثيرة للجدل، قررت المطربة الكويتية شمس طرح ألبومها الجديد "شقيت ثوبى" على CD من الذهب الخالص عيار 24 وهو ما كشفت عنه شمس منذ ساعات.

وأعلنت شمس الخبر لعشاقها وجمهورها من خلال موقع التدوينات تويتر ولم تذكر أية تفاصيل عن موعد طرح الألبوم أو كيفية إصداره على CD من الذهب الخالص، واكتفت بالإشارة للأمر بجملة مقتضبة عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لأول مرة فى الشرق الأوسط والعالم العربى ألبوم CD ذهب 24k شقيت ثوبى 2017 قريبا".

ومن المتوقع أن تكون هناك العديد من المفاجآت الأخرى فى طرح الألبوم بجانب طباعته على سيديهات من الذهب، ومنها مثلا تصوير جميع أغنياته وعددها 14 أغنية بطريقة الفيديو كليب، ومن المنتظر طرح ألبوم "شقيت ثوبى" خلال الأيام القليله المقبلة فى جميع الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.