«قضاة عظماء» ركّز على سماحة الدين الإسلامي وأصداؤه رائعة

عبدالحميد الخطيب

بعد فترة صمت امام الانتقادات التي وجهت له الفترة الماضية بعد مشاركته في مسلسل «ارض جو» مع الفنانة غادة عبدالرازق واتهامه بانه يشوه صورة الرجل الخليجي، أكد الفنان القدير عبدالامام عبدالله ان تقديمه لنماذج موجودة في الحياة ليس عيبا، مشددا على انه يدقق كثيرا في اختياراته الفنية، وقال عبدالله، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لم اشوه صورة الرجل الخليجي ولم يخرج دوري عن السياق الدرامي الذي وضع له، ولكن الحاقدين والغيورين والحاسدين للأسف موجودون في كل مكان ويحاولون التقليل دائما من نجاح الآخرين، ويروجون لمثل هذه الاقاويل التي لا تستند الا للأهواء الشخصية بعيدا عن الحيادية.

واردف ابوطلال: الفن رسالة سامية وكلنا يعلم ان تقديم شخصيات متنوعة يخدم الفنان ويرضي جمهوره، لذلك وافقت على «ارض جو» بعد ان اعجبني الدور والجانب الانساني والنفسي الموجود فيه، ولا يمكن ان يتجاهل اي شخص ان العمل بالكامل حاز اعجاب كل من تابعه وحصد المراكز الاولى في نسب المشاهدة في مصر والدول العربية وهذا دليل على اننا قدمنا المطلوب منا ولامسنا الواقع بدرجة كبيرة.

ودارت أحداث «ارض جو»، الذي عرض رمضان الماضي، في إطار اجتماعي درامي حول مضيفة طيران (غادة عبدالرازق) تتعرض لعدة مشاكل متنوعة فتقرر ان تنتقم ممن ظلمها وتتطور الأحداث وتتهم بانها قامت باختطاف الطائرة، وقدم عبدالامام عبدالله شخصية رجل خليجي يدعى «نواف» يتزوج من مضيفة الطيران منار (فريال يوسف) رغما عنها، ونتيجة لذلك يتعرض للخيانة، فيغضب منها وتحدث مشكلات تؤثر على حياته.

وتابع الفنان القدير: الفن ليس له وطن ومصر حاضنة للفنانين العرب وأم الفن، وانا لست غريبا عن الدراما فيها وقدمت مع نجومها العديد من الأدوار التي اثرت في الجمهور ومنها فيلم «كباريه» و«صرخة نملة»، وفيلم «إللي جاي أحسن» ومسلسل «دلع بنات» ومسلسل «ابن حلال» وغيرها، وقد تعرضت مشاركاتي في بعض هذه الاعمال للانتقادات، في النهاية «ارضاء جميع الناس غاية لا تدرك» فلكل انسان وجهة نظره وهو حر فيها، المهم الا يجرح الآخرين بنقد خاطئ وغير بناء.

وعن مسلسل «قضاة عظماء»، رد عبدالله: سعدت بظهوري في هذا العمل الضخم، والذي ركز من خلال تناوله لقصص قضاة معروفين في التاريخ على سماحة الدين الإسلامي، وشاركت فيه الى جانب نخبة من نجوم مصر والعالم العربي، منهم أحمد عبدالعزيز وعبدالرحمن أبو زهرة وسوزان نجم الدين ومادلين طبر وكمال أبو رية وطارق دسوقي وغسان مسعود وجمال عبدالناصر وأحمد ماهر، وآخرون، وقد وجدت اصداء رائعة للعمل، خصوصا مع قلة المسلسلات الدينية المنافسة في رمضان، وهو من اخراج السوري عبدالقادر الأطرش، وإنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

جدير بالذكر ان الفنان القدير عبدالامام عبدالله لديه فيلم مصري جديد يحمل اسم «الشبكة» من تأليف وإخراج محمد عادل ويشارك فيه الى جانب النجوم علا غانم وأحمد صلاح حسني وعبدالله مشرف وغيرهم، وسيعرض الفيلم قريبا في دور السينما.